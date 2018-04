Pracovní místa pro lidi s handicapem vznikají s podporou Evropské unie

"Díky podpoře jsme mohli poskytnout služby celkem devětapadesáti klientům, z toho třiadvacet lidí s postižením získalo pracovní uplatnění v běžném pracovním prostředí," říká pracovnice sdružení Markéta Berkovská. Projekt nazvaný Rozvoj podporovaného zaměstnávání lidí ohrožených diskriminací na otevřeném trhu práce získal z programu EU Phare 2000 podporu 28 111 eur (tedy asi 899 tisíc korun). Koník rozšířil také své služby pro zaměstnavatele. Firmám a podnikům, které chtějí zaměstnat lidi s postižením, je určen informační balíček s komplexními fakty o problematice zaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností. Letos získalo sdružení Koník akreditaci ministerstva školství k provádění rekvalifikačních kurzů pro pomocné práce.

Lidé s postižením mohou v rámci kurzů získat kvalifikaci v sedmi oborech pomocných prací. První absolvent rekvalifikačního kurzu je již od října zaměstnán jako pomocný pracovník v kuchyni. V zemích EU je na podporu zaměstnávání lidí s postižením určen Evropský sociální fond. Prostředky z něj může Česká republika využívat od května 2004. "Budeme usilovat o to, aby peníze z tohoto fondu pomohly i lidem v jižních Čechách. Proto již nyní se sdružením Mesada Písek připravujeme projekt, který umožní rozšíření podporovaného zaměstnávání v Jihočeském kraji. Evropské peníze však nepokryjí celé náklady. Hledáme proto partnery z okruhu komerčních firem, kteří by náš projekt spolufinancovali," připomněla Berkovská.



Na půl cesty k zaměstnání



V polovině listopadu byla v Českých Budějovicích otevřena kavárna Na půl cesty, kde všichni obsluhující jsou lidé s handicapem. V současné době tam pracuje šest postižených. "Jsou tam na rekvalifikačním kurzu, který bude ukončen zkouškou v dubnu příštího roku. Ti, co ji absolvují úspěšně, získají v této kavárně stálé pracovní místo," říká za občanské sdružení Mesada Anna Simotová. Sdružení ve spolupráci s Úřadem práce v Českých Budějovicích a majitelkou kavárny všech šest zaměstnanců oslovilo a zaučilo. V podobných případech je zapotřebí pracovní asistence, která dochází na pracoviště spolu s postiženým klientem a tam se věnuje výhradně jemu, učí ho, morálně podporuje. "Samozřejmě, že úřady práce nemají možnost takovou službu poskytovat. Je to mezera na trhu práce a tu se snaží vyplňovat občanská sdružení, která poskytují službu Podporované zaměstnávání," vysvětluje Simotová. Jde o pomoc lidem s handicapem při hledání práce, získávání kontaktů. "Často je zapotřebí také vysvětlit zaměstnavateli, co zaměstnávání postižených osob obnáší, být s ním v těsném kontaktu i po tom, co klient práci získá," dodává Simotová.