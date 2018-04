Pracovní oběd není jen o jídle

10:03 , aktualizováno 10:03

Chystáte se na pracovní oběd? Pak je dobré mít na mysli, že jídlo není to nejpodstatnější. Neměli byste přemýšlet jen o tom, jak si pochutnáte, a těšit se, do jakého skvělého prostředí vás klient nebo šéf pozve. To je lepší si nechat na jinou příležitost.