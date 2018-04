Personalista radí, na co máte v práci nárok, když je venku horko

, aktualizováno

Mimořádně teplé počasí, které teď v Česku panuje, je příjemné pro ty, kteří leží u bazénů či rybníků. V práci to ovšem může být dost otravné. Na co má zaměstnanec nárok v letních vedrech a co může požadovat po zaměstnavateli?