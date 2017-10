Deset kroků, díky nimž projdete úspěšně pohovorem

Ať už jste krátce po škole, nebo hledáte nové místo po mnoha letech v jednom zaměstnání, stejně vás čeká „přezkoušení“ od personalistů. Pořádně se připravte, buďte pokorní, projevte zájem. Jen tak si neuděláte ostudu. Jak dnes probíhá klasické výběrové řízení?

1. Nepodceňujte přípravu

Než se pustíte do hledání zaměstnání a rozesílání motivačních dopisů a životopisů, udělejte si jasno v zájmech, potřebách a hodnotách:

Chci mezinárodní společnost, nebo státní instituci?

Jaké se mi líbí pracovní prostředí, může to být i open space?

Zvládnu směnný či nepravidelný provoz?

Můžu dělat noční služby?

Jsem ochotný dojíždět?

Jaké složení kolektivu by mi vyhovovalo?

Chci komunikovat jen v češtině, nebo se zdokonalovat i v cizích řečech?

Pak si udělejte přehled o společnostech na trhu. Využít můžete sociální sítě, pracovní servery, reference..., které se vašemu očekávání přiblíží. Na Lidkedln se uvádějí popisy pozic, takzvané job descriptions. Tam si předem ujasníte svou motivaci o budoucím zaměstnání a předejdete vzájemnému rozčarování. Zároveň se doporučuje konzultovat s personalistou správnou formu a výstižnost životopisu i motivačního dopisu.

Pokud sami v sobě ještě nemáte jasno, doporučuji absolvovat konzultaci u pracovního psychologa či absolvovat Aptitude Test, který odhalí vaše vlohy a talent pro určitou oblast.

Před zasláním životopisu konkrétní společnosti věnujte pozornost nejen názvu pozice, ale i detailním požadavkům. Leckdy může jít i o takovou drobnost, jako je úroveň cizího jazyka či praxe v řízení auta. Nezdar totiž mnohdy pramení z počátečního nepřesného zacílení.

2. Máte obavy? Poraďte se s odborníkem

Pro lepší představu doporučuji před každým pohovorem či assessment centrem projít přípravou na výběrové řízení. Je to stále velmi podceňovaná část procesu získávání práce.

Pracovní psycholog vám může pomoci s prvotním zmapováním, o jakou náplň práce jde a které oblasti budou ve výběrovém řízení klíčové. Vyzkoušíte si modelové situace, jež jsou zaměřeny na obsah budoucí práce. V rámci následujícího rozboru se dozvíte, kde jsou ještě vaše slabiny a čemu věnovat pozornost.

Stejně tak doporučuji vyplnit základní osobnostní diagnostiku, z níž lze určit, které vaše rysy by vás v práci mohly brzdit a pro které pozice jsou naopak výhodou.

3. Prošli jste prvním kolem? V kapse to ještě nemáte

V prvním kole budete jednat s personalistou, může být přítomen i potenciální nadřízený. Pohovor trvá necelou hodinu. Budou vám klást otázky na vaši specializaci, dovednosti a motivaci. Předmětem diskuse může být i vaše platová představa. Projevte zájem a buďte zdvořilí. Dělejte si poznámky. Zpětně pak můžete svůj výkon analyzovat.

Pokud již v průběhu rozhovoru cítíte nesoulad, využijte stále trvajícího kontaktu, vyjádřete své obavy z neúspěchu a požádejte o otevřenou zpětnou vazbu. I tím ukazujete své odhodlání.

Úspěšný pohovor prvního kola ještě neznamená automatickou vstupenku do firmy. Je třeba projít časově a psychicky náročným assessment centrem, kde se mohou či nemusí vaše kvality potvrdit.

4. V assessment centru si budete hrát na práci

Druhé kolo výběrového řízení bývá orientováno již prakticky. Je vyplněno psychologickými dotazníky, testy a řadou modelových situací vycházejících z obsahu práce.

5. Finální diskuse: rozumíte si i lidsky?

Po úspěšném absolvování praktického assessment centra můžete být požádáni o finální pohovor, nyní již s konkrétním manažerem, který bude vaším nadřízeným.

Smyslem je jednak vybrat z více úspěšných kandidátů toho nejlepšího, jednak formou otevřené diskuse o vzájemných očekáváních zjistit, jak si budete rozumět „lidsky“. Do této poslední části může být ještě zařazeno vypracování konkrétního úkolu, takzvané case study, která je součástí náplně práce.

6. Připravte se na dotazy, které prověří vaši motivaci

Své šance na přijetí zvýšíte, když se předem připravíte na otázky, které u pohovoru určitě zazní: Na čem u sebe musíte pracovat? Kde se vidíte v horizontu tří let? Jaké jsou vaše nejslabší stránky? Co nového můžete firmě přinést?

Velmi často je uchazeč tázán, proč ho zaujala právě tato společnost. Pokud z vás vypadne pouze klišé o velké, tradiční a spolehlivé firmě na trhu, vyvoláte jen otazníky ohledně své motivace. Ukážete, že jste se o zaměstnavatele předem nezajímali a je vám celkem jedno, pro koho budete pracovat.

Závěrečná část výběrového řízení bývá vyhrazena pro dotazy kandidátů a ti ji často nevyužívají. Takže zahrňte personalisty patřičnými otázkami, které dosvědčí váš zájem o konkrétní pozici.

Nakonec personalisté prověří i schopnost uchazeče pracovat se svou sebereflexí. Jak objektivně dokáže zhodnotit své vystupování, svůj výkon v přijímacím procesu.

7. Své kvality musíte umět prodat

Nejpodceňovanější netechnickou oblastí je komunikace, s ní spojená rétorika a kvalita vyjadřování, takzvané soft skills. Vzdělávání v odborné oblasti si obvykle zajišťují sami zaměstnavatelé. Nejde tedy jen o to, jak silné teoretické znalosti ze školy uchazeč má či jak dobře vyplní výkonové testy, ale také o to, zda je schopen sebeprezentace, spolupráce s dalšími účastníky, jestli umí nakládat s informacemi...

8. Přijďte vyspalí a buďte v klidu

Den před pohovorem se pokuste dělat jen takové činnosti, které vám přinášejí radost a klid, a nikoli starosti do dalšího dne. Měli byste být vyspaní, protože výběrové řízení je psychicky náročné. Cestujete-li na větší vzdálenost, zvažte s ohledem na dopravu, zda by nebylo lepší již předchozí noc přespat v daném městě. Pokud budete ráno vstávat v pět a stresovat se na dálnici, může to posléze ovlivnit vaši koncentraci, a v důsledku třeba i výsledek celého konkurzu.

Jestliže se z jakýchkoli důvodů nemůžete výběrového řízení zúčastnit, omluvte se. Začínat pozdním příchodem nebo absencí opravdu není ideální.

9. Nespoléhejte na současnou situaci na trhu práce

Nezaměstnanost je nyní nízká, firmy zoufale shánějí kvalitní pracovní síly, nabízejí vyšší mzdy, náborové příspěvky, pracovní benefity, ale nepředpokládejte, že budou nabírat za každou cenu. Vždy musíte prokázat konkrétní předpoklady, zkušenosti a zájem se vzdělávat. Firmy stále více investují do výběru kvalitních uchazečů, aby si ušetřily úsilí a finance spojené s pozdější výměnou pracovníků, kteří se neosvědčili.

10. Nevybrali vás? Ptejte se proč

Čím více výběrových řízení absolvujete, tím si budete jistější. Pokud se vám opakovaně nedaří, využijte příležitosti a s pokorou požádejte o zpětnou vazbu. Skončíte-li v konkurzu na takzvaném druhém místě, ptejte se i na možnosti obsadit jinou, podobnou pozici ve firmě, zatím třeba jako stážisté.