Při pohovoru zapůsobte na recepční a nefilozofujte o životě

V mnoha firmách hledají nové lidi právě v létě, s nástupem od září. Takže pokud se chystáte na konkurz, čtěte doporučení odborníků, které vám pomohou vybrané místo získat.

Šaty dělají člověka

Pohovor je příležitost ukázat se v lepším světle. Reprezentativním oblečením dáte zaměstnavateli najevo, že máte o práci vážný zájem. Oblečení by mělo být čisté a upravené. Nezapomeňte ani na vhodnou tašku a obuv. Obojí přizpůsobte své profesi. U programátora se lépe toleruje batůžek a tenisky než u finančního manažera.

Vůně a alkohol

Pohovory se často konají v zasedacích místnostech, které ve většině případů nebývají rozlehlé. Silný parfém nebo pach z cigaret či dokonce alkoholu je cítit o to více. Úplná absence parfému či deodorantu ovšem také není vhodná.

A co se týká alkoholu: je jednak cítit a u pravidelných konzumentů i vidět. Myslete tedy na to, že vás čeká pracovní pohovor již večer předem a přizpůsobte tomu také svůj program. Jste-li trémista, sklenka na kuráž nepomůže. A tréma se na rozdíl od alkoholu toleruje.

Vystupování a komunikace

První kolo pohovorů probíhá většinou s personalistou společnosti, nebo s konzultantem personální agentury. Proto se nepouštějte do složitých detailů z vaší praxe, neboť dotyčný nemusí vašemu oboru rozumět. A ptát se ho, zda má vysokoškolský titul nebo jakou školu vlastně vystudoval, je netaktní. Buďte asertivní a mluvte spíše obecně.

Včas za každou cenu?

Pohovor s vámi domlouvá personalista a měli byste mít možnost domluvit si takový termín, který vám vyhovuje, a na který zvládnete s rezervou dorazit. Pokud vidíte, že přesto nestíháte, je dobré mít uloženo telefonní číslo a omluvit se. Horší je neozvat se vůbec anebo nedorazit.

Na pohovor se nesnažte dorazit za každou cenu včas, nemá cenu doběhnout do firmy uřícený, upocený a žádat o několik skleniček vody. Pokud se chystáte jet na pohovor autem, myslete na to, kde zaparkovat. Případně se zeptejte personalisty, zda by po dobu pohovoru bylo možné parkovat na firemním parkovišti.

Občerstvení, ideálně vodu

Vstupní bránou do firmy je většinou recepční, která vás usadí do místnosti a nabídne něco k pití. Myslete na to, že nejste v restauraci. Požadavek netradičních (alespoň při této příležitosti) nápojů, jako jsou alžírská káva, džus z plodů kaktusu či domácí limonáda vám téměř jistě vyslouží více otázek zaměřujících se na vaši osobnost. Pokud si manažer není jistý vaším vystupováním, bude to právě recepční, které se půjde zeptat, jak jste na ni působili.

Nepamatujete si, za kým jdete?

Pamatujte si, s kým máte schůzku a o jaké pozici budete hovořit. Kandidáti, kteří při příchodu řeknou, že si nepamatují jméno a následně to vylepší ještě dodatkem, že nevědí o jakou pozici se jedná, mají špatný start. Dobré je předem se informovat nejen o pozici, ale i o společnosti.

Souhlasí data ve vašem životopisu?

Před pohovorem si životopis důkladně projděte. Informace, které o sobě budete vyprávět, by měly být v souladu s dokumentem, který jste do firmy zaslali. Pozor na nesrovnalosti v ukončování zaměstnání. Kandidáti často ponechají poslední zaměstnání jako neukončené, přitom tam již půl roku nepracují.

Nerozebírejte staré křivdy

Je možné, že se k vám některý ze zaměstnavatelů nezachoval fér, nicméně nestěžujte si dlouze. U pohovoru padne otázka, proč měníte zaměstnání, není ale dobré u každé změny uvádět, kdo si na vás zasedl a s kým nebyla rozumná řeč. V minulých letech se stalo častějším propouštění pro nadbytečnost, což není žádná ostuda, nestyďte se to v klidu přiznat. Na trhu je často veřejně známo, které firmy v jakých obdobích hromadně propouštěly.

S osobními informacemi to nepřežeňte

Informace z vašeho osobního života můžete uvádět, ale nemusíte. Že je vaším koníčkem rodina či geocaching, je v pořádku. Nemusíte se však svěřovat, kolika rozvody a životními zklamáními jste prošli. Nefilozofujte o životě ani o politické situaci nebo současných problémech společnosti. To se nehodí.

Naopak vy byste neměli dostat otázky týkající se náboženského vyznání, intimního charakteru či otázky na vaši rodinnou situaci. Pokud se tak stane, máte plné právo na ně odmítnout odpovědět. Může to být i zkouška vaší asertivity.

Ve dvou se to lépe netáhne

Obezřetnost je často na místě, ale dobré jméno společnosti na trhu doporučujeme prověřit si předem. Dostavit se na pohovor s doprovodem (maminka, partner, kamarádka), je v případě zletilých děsné. Pokud váš příchod s doprovodem souvisí s vaším předchozím či následujícím programem, požádejte raději, aby na vás počkal třeba v blízké kavárně.