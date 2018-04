Let’s talk: sedm rad, jak zvládnout pohovor v angličtině

Jednoduchým textům v cizím jazyce rozumí skoro tři čtvrtiny Čechů, ale pokud dojde na aktivní řeč, je situace znatelně horší. „Většina zaměstnanců poměrně dobře ovládá psaný projev a je schopna mu porozumět, stydí se ale mluvit,“ říká lektorka anglického jazyka Miroslava Valigurová.

Důvodů je hned několik. Stydíme se, že uděláme chybu. Je nám trapně za špatnou výslovnost. Obáváme se, že nám chybí slovní zásoba a nebudeme schopni ze sebe vymáčknout ani větu. Co s tím, když máte za pár dní pohovor v angličtině? „Přes noc se sice jazyk nenaučíte, ale můžete se pořádně připravit, zvládnout stres a zvýšit svoji naději na úspěch,“ říká Jiřina Dunková z jazykové agentury Skřivánek. Jak tedy na to?

1. Zjistěte si, za kým jdete

Je jasné, že pokud máte zájem o pozici v konkrétní společnosti, zjistíte si nějaké informace také o ní samé. To znamená, kde všude působí, co vytváří, vyvíjí či vyrábí, jaké má zaměstnance nebo oddělení. „S tím souvisí i jazyková příprava. Pokud se společnost zaměřuje na něco specifického, přizpůsobte tomu i slovní zásobu. Budete lépe rozumět a nerozhodí vás pak například výpadek odborného termínu,“ radí Jiřina Dunková.



2. Trénink dělá vítěze

Podle hesla „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ zkoušejte pár dní před konkurzem angličtinu nanečisto doma. Můžete poprosit někoho z rodiny nebo svého kamaráda, aby s vámi vedl pohovor.



Zkuste také používat různé fráze při pohovoru či odpovědi na případné otázky doma před zrcadlem. Nejenže si tak osvěžíte jazyk, který budete při pohovoru potřebovat, ale zároveň si budete moct vyzkoušet, jak váš projev působí a jak při něm vypadáte.

3. Vždy připraven!

Kromě toho, že na pohovor přijdete včas, v čistém oblečení a upravení, mějte s sebou připravené veškeré dokumenty, které by mohly zaměstnavatele zajímat. A to nejen v češtině, ale i v anglickém jazyce. Lehce si tak budete moct na poslední chvíli projít názvy oborů svého vzdělání nebo krátké souhrny vašich zkušeností z předchozích zaměstnání.

Jako inspirace vám může sloužit vyplněný profil některého vašeho kolegy například na LinkedInu. „Určitě doporučuji podívat se i na profil člověka, který s vámi povede pohovor. Můžete vypíchnout, že jste studovali na stejné univerzitě nebo máte podobnou pracovní zkušenost či společné profesní známé,“ říká Sandra Gligić, ředitelka on-line marketingové agentury Sun Marketing.

4. Soft skills

A máme tu první anglický výraz. Soft skills neboli měkké dovednosti souvisí se sociální a emoční inteligencí. Jinými slovy, nejde jen o to, co říkáte, ale jak to říkáte.



„Prozkoumejte zákoutí jazykové stylistiky a zjistěte, jaké výrazy z cizího jazyka použít, pokud chcete znít přátelsky, formálně, důvěryhodně a podobně. Určitě je také vhodné znát například celé fráze pro chvíle, kdy potřebujete při pohovoru získat trochu času na odpověď,“ radí Dunková.

5. Ustálené fráze a etiketa

V každém jazyce existuje soubor frází či slov, které jsou nejčastěji používány v různých situacích. To se týká i pracovních pohovorů. Nezapomeňte hlavně na běžné zdvořilostní fráze. Naučte se je opravdu dobře, jako byste mluvili ve svém rodném jazyce. Možná je to s podivem, ale pozdrav či obyčejné poděkování mohou udělat velký dojem.

6. Chybovat je lidské

Snažte se mluvit přirozeně a příliš nepřemýšlet nad gramatikou. Pokud váš projev bude působit profesionálně, sympaticky a sebevědomě, váš potenciální zaměstnavatel vám jistě drobné chyby v gramatice odpustí. Mnohem křečovitěji působí, pokud na své chyby zbytečně upozorňujete a vracíte se k nim.

7. Mluvte jednoduše

Pokud si nejste jistí, zkuste mluvit co možná nejjednodušeji a nezamotávat se v dlouhých souvětích. Pokud nebudete rozumět otázce, kterou vám personalisté položí, netipujte. Raději zdvořile požádejte o zopakování otázky, případně její vysvětlení.



Zaměstnavatel dá jistě přednost tomu, kdo je odhodlán zjistit maximum ke klientově spokojenosti, před někým, kdo jenom předstírá, že otázce rozuměl.

Tahák Když jdete na pohovor

Jak mluvit o sobě



I consider myself... (Považuji se za...)

I pay attention to... (Věnuji pozornost...)



Jak hovořit o své kvalifikaci

I graduated in... from... (Mám diplom z... /předmět/ na... /místo, škola)



I took a one year training program at... (Absolvoval/a jsem roční vzdělávací program na...)



Jak hovořit o předchozí práci

I was laid off because the company relocated/needed to cut costs. (Byl/a jsem propuštěn/a, protože firma se přestěhovala/potřebovala snížit náklady.)



I resigned from my previous position, because... (Odešel/a jsem ze své předchozí práce, protože...)



Jak mluvit o svých zkušenostech

I was responsible for... (Měl/a jsem na starosti...)



I have great... skills. (Mám skvělé zkušenosti v oboru...)



Jak říct, proč chcete novou práci

I would like to put into practice what I learned at university/school. (Chci začít prakticky používat to, co jsem se naučil/a na vysoké/ve škole.)



I’ve always been interested in... and your company is one of the best in this field. (Vždycky mě zajímalo... /nějaký obor, činnost/ a vaše firma je v tomto oboru špičkou.)



Jak mluvit o slabostech

I might need to learn to... This is someething I’m working on at the moment. (Asi bych se potřeboval/a naučit... Tohle je něco, na čem teď právě pracuji.)



I occasionally focus on... instead of... I’m learning how to focus on... as well. (Někdy se moc soustředím na... místo abych se soustředil/a na... Takže se teď učím, jak se zaměřit na... stejnou měrou.)



Jak říct, kdy můžete začít

I will be available for work... (Mohu začít s touto prací...)



I can start immediately. (Můžu začít hned.)



Jak položit otázku při pohovoru

Who would I report to? (Kdo bude můj nadřízený?)



Are there any benefits your company offers its employees? (Nabízí vaše společnost nějaké zaměstnanecké benefity?)



Co říkat, když neznáte odpověď

I haven’t looked at that yet. (Tím jsem se ještě nezabýval/a.)



I’m not 100 % sure on that. (Tímhle si nejsem stoprocentně jistý/á.)



I’m going to investigate further. (Pokusím se o tom zjistit více.)



Zdroj: Jazyková agentura Skřivánek