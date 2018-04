Zrovna dnes mi angličtina nejde. Co se dozví na pohovorech personalisté

Nedávno jsme uvedli příklady neobvyklých otázek, se kterými se můžete jako uchazeči setkat na pohovorech. Nyní přinášíme zajímavé historky z druhé strany stolu, které zažili zaměstnanci personálně-poradenské agentury McROY Czech.

1. Než pošlete životopis, zkontrolujte ho

Že by správný životopis měl být stručný, strukturovaný a maximálně jednostránkový, je všeobecně známo.

Když je však zakončený větou: „Předem děkuji za posouzení mého života“, vyvolá to u posuzovatele v tom lepším případě úsměv na tváři, v tom horším si řekne: „Že ten si to po sobě ani nepřečetl?“



2. Nelžete, abyste si nemuseli vymýšlet

To, co uvedete do životopisu, by mělo odpovídat skutečnosti. Nejenom dosažené vzdělání, pracovní pozice, které jste zastávali v minulosti, ale zejména jazykové znalosti. Odhalit lež je totiž jednodušší, než by se mohlo na první pohled zdát.

Běžně se stává, že kandidáti v životopisu tvrdí, že znalost anglického jazyka mají na výborné úrovni slovem i písmem. „S jednou paní jsme probrali její životopis a nakonec jsme se zeptali, jestli si můžeme v angličtině trochu popovídat,“ uvádí Tomáš Surka. Paní ovšem odmítla: „Nezlobte se, ale zrovna dnes mi angličtina nejde.“

3. Nemusíte být originální za každou cenu

Na pohovor se oblečte vhodně a decentně, zní jedna ze základních pouček, kterými by se měli kandidáti řídit. Ale ne vždy to platí. A nejedná se jen o příliš krátké sukně, výrazný make-up nebo tenisky k obleku.

„V zimě se dostavil na pohovor na IT pozici jeden z kandidátů naboso. Prý rád cítí pod nohama pevnou zem. Na dotaz, jestli mu nevadí, že je špinavá, je na ní sklo a možná je mu i zima, odpověděl, že vůbec ne. Navazuje prý vztah s přírodou a je mu to příjemné,“ vzpomíná Tomáš Surka.

Tím ovšem zajímavý pohovor nekončil. Na otázku, jaké platové ohodnocení by si představoval, odpověděl, že 30 gramů zlata. „Po delším upřesňování jsme zjistili, že si pro sebe vytvořil měrnou jednotku 1 g zlata = 1 000 korun,“ dodává Tomáš Surka. O svérázném přístupu tohoto uchazeče svědčí i pozvání pro brněnskou personalistku na výlet do Prahy, protože získal jízdenky v akci 1+1 zdarma.

4. Držte se tématu pohovoru

Personalisty zajímají vaše zkušenosti a předpoklady pro nabízenou pozici, nezatěžujte je se svými problémy s manželkou či s tím, že si chcete nějak přivydělat.

Za nejkurióznější pohovor své kariéry považuje Petr Bujalka příběh muže, který prošel pěti koly pohovoru a byl už jen krůček od získání lukrativního zaměstnání. „Pak ale nastalo velké překvapení. Kandidát na poslední schůzce odprezentoval svoji nabídku možného finančního pojištění managementu firmy. Z jedné ani z druhé nabídky nakonec nic nebylo,“ uvádí Petr Bujalka.

5. Když už o práci nestojíte, řekněte to narovinu

Mezi nejveselejší příběhy patří výmluvy lidí, kteří se k pohovoru vůbec nedostaví. Málokdo se totiž odváží říct pravdu.

„Na pozici operátorky ve výrobě se hlásila 22letá slečna, na pohovor však nedorazila. Když jí volali, vymlouvala se, ze je u nich velka průtrž, proto nemůže jet. Jenže v celé republice bylo v té době krásné počasí, za celý den nespadla ani kapka,“ vzpomíná na jeden typický případ Tomáš Surka a dodává, že většinou už podle typu výmluvy poznají, zda má člověk o tu práci skutečný zájem. Nejčastěji zaznívají výmluvy na dopravní zácpy, úmrtí v rodině, nebo ochoření vážnou nemocí.

6. Nákup nechejte doma

V personální agentuře pracoval nevidomý kolega se svým vodícím psem. O pejskovi se vědělo, že má zálusk na svačiny a dobroty, ale nikdy se neodvážil vzít si něco bez svolení. Až jednou dorazil na pohovor kandidát, jehož vůně nákupu byla neodolatelná. Pejsek využil momentu nepozornosti a utíkal pryč s rohlíkem v tlamě. „Uchazeč to ale vzal sportovně,“ uznává personalita.

