Hlášky z pohovorů: V šest mi nevolejte, to už budu na pivu

, aktualizováno

Být personalistou je zodpovědná práce. A také to může být legrace. To když jsou uchazeči o zaměstnání nepřipravení, příliš sebevědomí nebo je přemůže tréma. Za to, že z některých zájemců o práci padají věty jako z filmové komedie, může často nervozita, strach či stres.