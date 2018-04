Pohovory v angličtině? Noční můra pro většinu uchazečů

Zkoušení z jazykových znalostí uchazečů je už běžnou praxí. V šesti z deseti pohovorů přejdou personalisté do angličtiny. Ovšem, jak vyplynulo z analýzy portálu Profesia.cz, patříme v tomto směru k nejhůře vybaveným v Evropě. Proto výsledky z konkurzů bývají tristní.

Do kategorie "pasivních angličtinářů" spadá dokonce i většina příslušníků generace Čechů ve věku 15 až 34 let, kteří již získali základy jazyka ve škole. Přesto se z nich podle průzkumu Eurobarometr domluví méně než každý pátý, přesně 19 procent. To je třetí nejhorší výsledek v Evropské unii. V době, kdy úřady práce hlásí rekordní nezaměstnanost na úrovni 8,6 procenta a na jedno volné místo připadá 16 uchazečů, rozhodují o přijetí i rozdíly v jazykových schopnostech.

Platí, že kandidát ovládající perfektně angličtinu má jednoznačně přednost před tím, kdo nabízí zkušenosti a znalosti. "Střední, ale především starší generace v tomto ohledu ztrácí a v dnešní době jí to v mnoha ohledech znesnadňuje ucházení se o zajímavé pracovní pozice. Až v průběhu několika let vstoupí na trh jazykově vybavená mládež, tato situace bude pro lidi s mnohaletou praxí ale bez jazykových znalostí ještě složitější," odhaduje Petr Bujalka z personální společnosti McROY Czech.

Bavte se anglicky u piva

Že se bez angličtiny na trhu práce neobejdete, pokud stojíte o zajímavé pracovní místo, dokládá i průzkum iDNES.cz ve firmách. "V KPMG je angličtina nezbytným předpokladem pro úspěch ve výběrovém řízení a naprostá většina uchazečů, kteří se k nám hlásí, si to uvědomuje. Přesto se setkáváme s případy, kdy mají studenti při vyplňování vstupních testů z angličtiny ve znalostech rezervy. Často je znát, že jazyk ovládají spíše pasivně. Do dalšího kola postupují jen ti, kteří vstupní testy složili úspěšně," říká Hana Velíšková, personální ředitelka KPMG Česká republika.

Stejně tak Petr Bielik, personální ředitel České pojišťovny, potvrzuje, že ne všichni uchazeči jsou si v jazykových znalostech jistí. "Pracovní pohovory v angličtině nejsou uchazeči v drtivé většině případů vnímány pozitivně. V posledních pěti letech sice vidím v této oblasti jistý posun pozitivním směrem, Češi však stále mají co dohánět," říká Bielik a dodává: "Na řadě vysokých škol je dnes již nezbytností studovat vybranou odbornou literaturu v angličtině, některé předměty jsou v angličtině přednášeny a dokonce i zkoušeny. To vše je skvělá průprava. Přesto však i takoví uživatelé cizího jazyka při pracovních pohovorech váhají. Vyvstává tedy otázka, proč tomu tak je."

Podle Petra Bielika záleží hodně na osobnosti a sebevědomí kandidáta. "U jazyka je klíčové aktivně jej používat bez ohledu na chyby, kterých se zpočátku v hojné míře dopouštíme. Ne každý se přes to dokáže přenést, obzvlášť při formálních setkáních, kterými jsou i pracovní pohovory," říká Bielik, který je přesvědčen, že svou roli sehrává i společnost a výchova. Podle něj jsme vedeni k bezchybnosti a chyby obecně vnímáme spíše jako svá selhání, než jako možnost poučení.

"Je zřejmé, že při pracovním pohovoru, kdy se snažíme být bezchybní, chceme udělat co nejlepší dojem a dostatečně zaujmout, abychom získali naši vysněnou práci, máme tendenci uhýbat před čímkoli, co odhaluje naši nedokonalost. A právě v tuto chvíli sehrává svou roli personalista, který by měl dokázat takovou situaci ošetřit a nenásilně odhalit skutečnou úroveň angličtiny kandidáta," dodává Petr Bielik.

Pavel Novák z AMI Communications při přijímacích řízení často pokládá otázku: "Řekněte nám něco o vašich koníčcích v angličtině." A i na takovou celkem jednoduchou otázku mají někteří uchazeči problémy odpovědět. "Možná mají dobrou slovní zásobu a znalost psané gramatiky, ale většině z nich chybí bezprostřednost a pohotovost k reakci," říká Pavel Novák a doporučuje, aby lidé vyhledávali aktivně příležitosti k hovoru.

"Bavte se se svými vrstevníky-cizinci v angličtině, a to nejen s rodilými mluvčími. Možná nebudou mluvit úplně gramaticky správně, ale vy se naučíte poslouchat a vnímat cizí jazyk, reagovat na otázky, a přitom v nestresujícím prostředí třeba někde v hudebním klubu u piva," dodává Pavel Novák.

Potřebnou slovní zásobu v oboru, o který máte zájem, lze najít na internetu v oborových stránkách v angličtině. A až se budete dívat na webové stránky firmy, kam jdete na pohovor a která má angličtinu v požadavcích, projděte si pečlivě jejich anglickou část, řadu potřebných výrazů najdete právě tam a dost možná zrcadlově s českou verzí.