Může být sjednán pracovní poměr na dobu určitou tak, že není znám termín jeho ukončení? Zaměstnavatel v pracovní smlouvě uvedl, že se pracovní poměr sjednává na dobu mateřské a další mateřské dovolené pracovnice X.Y. Ta se však chce nyní vrátit z mateřské dovolené dříve než uplynou tři roky od narození dítěte a zaměstnavatel mi oznámil, že můj pracovní poměr skončí dnem nástupu této pracovnice. Má pravdu?Pracovní poměr na dobu určitou může být sjednán různým způsobem. Buď pevným termínem, například od 1. ledna do 30. června 2000 nebo může být vymezen určitou skutečností (třeba trváním nemoci zastupovaného zaměstnance) nebo ho lze sjednat na určitou práci (například na provedení inventury nebo chmelové sklizně). Podmínkou je, aby trvání pracovního poměru bylo jednoznačně vymezeno. Jakmile pak uplyne termín skončení pracovního poměru, vrátí-li se chybějící zaměstnanec zpět do zaměstnání nebo byla práce ukončena, končí sjednaný pracovní poměr. Zaměstnavatel pak již nesmí přidělit zaměstnanci, jehož pracovní poměr skončil, další práci, protože by se v tomto případě změnil pracovní poměr sjednaný na dobu určitou v pracovní poměr na dobu neurčitou. To by se stalo i vám, kdyby vám zaměstnavatel umožnil po předčasném návratu pracovnice z mateřské dovolené, abyste pokračovala v práci. Chce-li zaměstnavatel prodloužit pracovní poměr uzavřený na dobu určitou, musí tak učinit včas, dříve než skončí takto uzavřený pracovní poměr tím, že provede změnu pracovní smlouvy ještě v době jejího trvání.