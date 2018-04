Zákoník práce v současné podobě připouští opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, i když takový postup může vést v některých případech k poškozování práv zaměstnanců a jejich nároků. Pracovní poměr na dobu určitou nelze uzavřít s absolventy středních a vysokých škol, učilišť a středních odborných učilišť, kteří nastupují na práci odpovídající jejich kvalifikaci, až do dvou let od úspěšného ukončení jejich studia, s mladistvými (do l8 let) a se zaměstnanci, u nichž to stanoví kolektivní smlouva. Tento zákaz neplatí, pokud o uzavření pracovního poměru požádá písemně sám pracovník. V případě, že tedy uzavíráte pracovní poměr na dobu určitou s některými zaměstnanci například na dobu jednoho roku, pak můžete prodloužit trvání pracovního poměru písemnou formou před uplynutím doby, na níž byl původně pracovní poměr sjednán.