Poradna: Dostali jsme výpověď, naše místa dali jiným. Máme se bránit?

Byl jsem zaměstnancem města - správcem sportovního areálu. Kolega byl správcem sportovní haly. Město vypsalo nové výběrové řízení na pozici správce sportovního areálu a sportovní haly a vybralo dva nové kandidáty. My, jako bývalí správci, jsme dostali výpověď s odstupným. Postupovalo město správně?

Z popisu situace se dá odvodit, že jste měli s městem uzavřenu pracovní smlouvu, patrně na dobu neurčitou, váš zaměstnavatel se bez ohledu na to rozhodl, že vaše místa obsadí jinými lidmi, a pro tento účel vypsal výběrové řízení.

Předpokládám, že jste se i vy měli možnost konkurzu účastnit, a pokud jste to udělali, vybráni jste nebyli. Z toho se dá usuzovat, že váš zaměstnavatel si přál mít pro tuto práci v dalším období jiné personální obsazení, byť po pracovní stránce žádné problémy nebyly.

Podle § 52, písm. c) zákoníku práce může dát zaměstnavatel pracovníkovi výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Jan Kozubek, advokát

Za této situace je pochopitelné, že váš dosavadní zaměstnavatel s vámi potřeboval rozvázat pracovní poměr. Bylo tak možné učinit i dohodou. Pokud byste s ní nesouhlasili, nezbývalo by mu nic jiného než vám dát výpověď, což se také stalo.

Ve svém dotazu nepíšete, z jakého důvodu vám výpověď dal, a protože jste dostali odstupné, šlo s největší pravděpodobností o výpověď podle § 52, písm. c) zákoníku práce.

Jak to ale vypadá, náš zaměstnavatel žádnou reorganizační změnu neprovedl.

Podle toho, co píšete, váš zaměstnavatel takovou organizační změnu neprovedl, respektive udělal by ji, pokud by například v dalším období zaměstnal pro obě tyto pozice jen jediného zaměstnance. K tomu by tedy došlo, pokud by místo dvou pozic, které jste zastával vy jako správce sportovního areálu a váš kolega jako správce sportovní haly, vytvořil nově jen pozici jednu, kde by náplně obou postů byly sloučeny. Což vlastně pro výběrové řízení deklaroval, ale vybral pro ni dva kandidáty, a to tedy nekoresponduje s účelem výběrového řízení.

Předpokládám, že oba zájemci do zaměstnání též nastoupili. Pokud by šlo jen o kandidáty a nakonec by na pozici správce sportovního areálu a sportovní haly byl vybrán jeden z nich, postup by se jevil jako legitimní.

Organizační změny a nadbytečnost ale nemusí vždy souviset jen s absolutním snížením počtu zaměstnanců, tedy zaměstnavatel sice může propustit část zaměstnanců a zároveň přibrat jiné s jiným kvalifikačním nebo profesním složením, povede-li to například ke zvýšení efektivnosti práce.

Existuje proti takové výpovědi nějaká obrana?

Byť přijetí jiného zaměstnance na místo uvolněné po nadbytečném pracovníkovi je zpravidla důkazem o neopodstatněnosti užití výpovědního argumentu, nemusí být v každém případě důvodem, aby výpověď byla soudem prohlášena za neplatnou. Je třeba vždy detailně posoudit všechny okolnosti případu.

Kdyby u vás šlo o pracovní místa vedoucích zaměstnanců, mohl by vás zaměstnavatel z těchto pozic odvolat (což je možné u zaměstnanců, s nimiž byl založen pracovní poměr jmenováním nebo s nimiž byla sjednána možnost odvolání či vzdání se pracovního místa). Tím by ale pracovní poměr automaticky neskončil. Skončit může jen z důvodů uvedených v zákoníku práce, tedy například výpovědí.

Aby vám však mohl dát výpověď, museli byste odmítnout jeho nabídku na jiné pracovní zařazení odpovídající vaší kvalifikaci a zdravotnímu stavu, nebo by takové místo pro vás nedokázal najít.

Nárok na odstupné byste ale měli zejména v tom případě, kdyby touto organizační změnou došlo ke zrušení vašich pozic. Pokud ze dvou pozic byla skutečně vytvořena jen jedna, domnívám se, že i výplata odstupného byla namístě a v souladu se zákoníkem práce.