Poradna: Ohluchl jsem na jedno ucho, jaký bude návrat do práce

Pracuji jako dělník ve firmě na výrobu plastových oken. Dostal jsem zánět do vnitřního ucha a ztratil sluch v pravém uchu. Jak mám postupovat při návratu do zaměstnání?

Zákoník práce nabízí několik postupů, které je možné či dokonce nutné v pracovněprávních vztazích použít. Budou-li splněny zákonné podmínky, je možné zaměstnanci přiznat i invalidní důchod. Jednou z nich je pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 procent, který byl způsoben dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

Prvním krokem by tedy mělo být posouzení vašeho zdravotního stavu a pracovní způsobilosti lékařským posudkem poskytovatele pracovnělékařských služeb. Pokud byste nemohl podle lékařského posudku nebo rozhodnutí správního orgánu, který by posudek přezkoumával, dále dlouhodobě vykonávat dosavadní práci, musí vás zaměstnavatel převést na jinou práci.

A to by mi pak změnil smlouvu?

Zaměstnavatel je povinen předem s vámi projednat důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat. Převedení je možné provést například i na základě dohody o změně pracovní smlouvy, a to sjednáním jiného druhu práce, ale i změnou místa výkonu práce, popřípadě i kratší pracovní dobou, dosáhne-li se těmito změnami požadovaného účelu.

Pokud by se stalo, že po doručení lékařského posudku zaměstnanec nebude vykonávat dosavadní práce, ani jinou práci, protože ho na ni zaměstnavatel nepřevedl či ji nemá, pracovní poměr bude nadále trvat, a to až do jeho právoplatného ukončení. Po celou tuto dobu bude mít pracovník nárok na náhradu mzdy (platu). Jan Kozubek, advokát

Obávám se, že to bude složité, protože v celém podniku je riziko hluku a já nebudu moci v hluku pracovat.

Není-li možné dosáhnout účelu převedení v rámci sjednané pracovní smlouvy, může zaměstnavatel převést zaměstnance na jiný druh práce, a to i bez jeho souhlasu, čímž rovněž dojde de facto ke změně obsahu pracovního vztahu.

O převedení musí zaměstnanci v takovém případě vystavit písemné potvrzení, v němž též uvede, jaký je důvod převedení a na jakou dobu. Při převedení musí zaměstnavatel brát vždy v potaz zdravotní stav zaměstnance, schopnosti a pokud možno i jeho kvalifikaci, tedy musí dbát, aby práce a pracoviště byly pro zaměstnance vhodné.

Mohu požádat o přeložení i sám?

O převedení na jinou práci či přeložení do jiného místa může požádat i sám zaměstnanec, pakliže k tomu má důvody. Tím je například právě doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb, v němž se vyslovuje nevhodnost (nikoliv tedy nepřípustnost) pokračování v dosavadní práci nebo pokračování v práci na dosavadním pracovišti. Zaměstnavatel je povinen i tuto změnu umožnit ovšem až tehdy, kdy mu to povolí jeho provozní možnosti.

Je možné převedení i odmítnout bez nějakých sankcí?

Zákoník práce dává zaměstnanci i právo odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Kdy by mě měl zaměstnavatel převést jinam? Je na to nějaká lhůta?

Při splnění podmínek pro převedení je zaměstnavatel povinen převést osobu neschopnou konat svou dosavadní práci v podstatě ihned. Pokud tak nečiní do 15. dne od předložení lékařského posudku, má zaměstnanec již následující den právo okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pokud zaměstnanec pracovní poměr takto zruší, má ze zákona nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tedy nejméně dva měsíce).

V případě, že došlo k převedení, náleží zaměstnanci mzda nebo plat odpovídající tomu pracovnímu místu, na které byl převeden, tedy bez nároku na dorovnání s předchozí mzdou (platem).

A co když pro mě žádné jiné místo nenajde, může mi dát výpověď?

Zaměstnavatel má právo vypovědět pracovní smlouvu podle § 52, písm. e) zákoníku práce „z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci“. Toto právo pravděpodobně využije, nebude-li mít pro zaměstnance žádnou vhodnou práci. V takovém případě, není-li příčinou zdravotního stavu pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí, nemá zaměstnanec bohužel zákonný nárok na žádné odstupné. Zaměstnanec by tak ve výpovědní době pobíral mzdu (plat), pokud by ještě pracoval, či náhradu mzdy (platu) za dobu do skončení pracovního poměru, pokud by již nepracoval a nebyl převeden.