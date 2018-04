Poradna: Jak správně čerpat přestávky v práci

1. typ přestávky na jídlo a oddych

Pro přestávky na jídlo a oddych platí tato pravidla:

Zaměstnavatel je povinen přestávku na jídlo a oddych zaměstnanci poskytnout nejdéle po šesti hodinách práce, nezletilému za 4,5 hodiny.

Vykonávaná práce musí mít charakter práce nepřetržité, tedy nijak nepřerušené, ani návštěvou lékaře.

Přestávku je možné poskytnout vcelku, nebo i po částech.

Celkově musí přestávka trvat (po oněch šesti hodinách) nejméně 30 minut, může tedy být i delší, třeba celou hodinu.

Pokud by došlo k dělení přestávek na kratší úseky, tak jeden musí trvat vždy alespoň 15 minut (další mohou tedy být i kratší, například deset a pět minut).

Stanovit délku přestávky a čas jejího čerpání je právem zaměstnavatele, samozřejmě v individuálních případech a umožňují-li to provozní podmínky, lze dobu čerpání přestávky domluvit i jinak.

Přestávku není možné poskytnout na počátku a na konci pracovní doby, tedy pracuje-li někdo jen šest hodin, nemusí přestávku čerpat, není-li stanovena třeba po čtyřech či pěti hodinách nepřetržité práce.

Zaměstnanec má právo na přestávku na jídlo a oddych a zaměstnavatel má povinnost mu ji poskytnout, jinak se dopouští správního deliktu. Pokud zaměstnanec o přestávce neodpočívá, ale pracuje, dobu není možno zahrnout do pracovní doby ani ji považovat za práci přesčas.

O přestávce zaměstnanec nemusí být na pracovišti, a nemusí tedy ani plnit pokyny zaměstnavatele k této době se vztahující, při skončení přestávky však musí být připraven k okamžitému výkonu práce.

Poskytnuté přestávky se nezapočítávají do pracovní doby.

Určité specifikum je u prací, které nemohou být přerušeny (třeba nepřetržitá pásová výroba), pak musí být zajištěna alespoň přiměřená doba na oddych a jídlo, byť by trvala jen několik minut. Tato doba je pracovní, takže je zaměstnancům zaplacena. Nicméně nezletilým je třeba i v takových případech vždy zajistit přestávku na jídlo a oddych.

2. typ bezpečnostní přestávky

Bezpečnostní přestávky je nutné poskytnout v případě výkonu práce v nuceném pracovním tempu či výkonu monotónní práce, při práci s počítači, při řízení motorových vozidel a podobných činnostech.

Zeptejte se odborníků Nevíte, na co máte v zaměstnání nárok, nejste si jisti, jaké pracovní podmínky vám musí zaměstnavatel poskytnout či v jakém případě může dát výpověď? Máte problémy s kolegy v práci či s nadřízenými? Posílejte nám dotazy, předáme je specialistům na pracovní právo a zodpovíme je v rubrice Poradna. Pište na: prilohy@mfdnes.cz



Například bezpečnostní přestávky (může být nahrazeno změnou činnosti) při vysokém zatížení zraku nebo nepřerušované práci s vysokou zatížeností pohybového ústrojí trvají od pěti do deseti minut a jsou poskytovány po každých dvou hodinách práce, u řidičů 30 minut jednou za 4,5 hodiny řízení, nebo po 15 minutách v době řízení do 4,5 hodiny. Do pracovní doby se započítávají, takže zaměstnanci za ně přísluší mzda či plat.

Není však vyloučeno, že bezpečností přestávky se budou částečně překrývat s těmi na jídlo a oddych. Pak za dobu čerpání bezpečnostní přestávky zaměstnanci náleží mzda či plat a i v takovém případě se tato přestávka do pracovní doby započítává.