Poradna: Výpověď na mateřské lze dostat jen v krajním případě

Jsem na rodičovské dovolené a můj zaměstnavatel, který je v insolvenci, mi poslal výpověď. Myslím, že je to v rozporu se zákoníkem práce. Poslala jsem mu nesouhlas s výpovědí. Také jsem zjistila, že mě odhlásil ze správy sociálního zabezpečení. Jsem znovu těhotná a vypadá to, že nebudu mít nárok na sociální dávky. Co mám dělat?

To, že se zaměstnavatel nachází v insolvenci, nemá bezprostřední dopad na právní postavení jeho zaměstnanců. Pracovní poměry zaměstnanců trvají dále, tedy nekončí automaticky a mohou být rozvázány pouze z důvodů, které upravuje zákoník práce.

Nejběžnějším způsobem rozvázání pracovního poměru je výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce, tedy z důvodu organizačního, kterou podá zaměstnavatel. Ukončení pracovního poměru je možno řešit i uzavřením dohody o rozvázání pracovního poměru ze stejného důvodu, s čímž však musí zaměstnanec souhlasit. V obou případech má nárok na odstupné.

Nárok na odstupné nevzniká v případě, pokud zaměstnanec podá výpověď sám, nebo pokud je pracovní poměr rozvázán dohodou z jiných než organizačních důvodů. (Tedy nejde-li ještě o důvod podle §52, písm. d) zákoníku práce, kdy k rozvázání pracovního poměru dochází z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání či ohrožení nemoci z povolání).

Ovšem to se týká zaměstnanců, kteří tak jako já nejsou v takzvané ochranné době.

Ano. U zaměstnanců, kteří se nacházejí v ochranné době, je situace jiná. Ochranou dobou je mimo jiné doba, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou dovolenou, nebo kdy zaměstnankyně či zaměstnanec trvale pečují alespoň o jedno dítě mladší než tři roky. V takovém případě jsou možnosti zaměstnavatele dát výpověď dost omezené. Vzhledem k tomu, že jste na rodičovské dovolené, a zároveň těhotná, můžete dostat výpověď pouze z důvodu podle § 52, písm. a) zákoníku práce, tedy pokud by se zaměstnavatel či jeho část rušil. Ale to patrně váš případ nebude.

„Žalobu na neplatnost výpovědi je třeba podat do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit,“ říká advokát Jan Kozubek.

Co mám tedy dělat?

Protože s výpovědí nesouhlasíte, postupovala jste správně, tedy zaslala jste vaše stanovisko zaměstnavateli. V takovém sdělení by mohlo být obsaženo i konstatování, že na pracovním poměru trváte. Pokud zaměstnavatel výpověď neodvolá či se nedohodnete na ukončení pracovního poměru dohodou, nezbývá než podat u příslušného soudu první instance žalobu na neplatnost výpovědi.

A je nějaký termín, dokdy musím žalobu podat?

Případnou žalobu je třeba podat do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Po uplynutí této lhůty již žalobu podat nelze. Je však třeba zvážit efektivnost tohoto kroku, když zaměstnavatel je v insolvenci a soudní proces může trvat i několik let. I po vyhraném procesu je otázka, zda by měl prostředky, aby vám doplatil veškeré povinné odvody, bude-li vůbec ještě existovat. Doporučuji proto zvážit jednání o dohodě o rozvázání pracovního poměru s tím, že budete žádat nějakou finanční kompenzaci. Záleží ovšem, zda bude ze strany zaměstnavatele (či již insolvenčního správce) vůle.

Hraje nějakou roli to, že je zaměstnavatel v insolvenci?

Podmínky jsou různé podle způsobu řešení úpadku. Například při nejčastěji voleném způsobu řešení úpadku u právnických osob, a to prohlášením konkurzu, přechází podle § 246 odst. 1 insolvenčního zákona oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníkovi, pokud souvisí s majetkovou podstatou, na insolvenčního správce. Což znamená, že insolvenční správce pak vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel.

Pokud by tedy skutečně došlo k prohlášení konkursu na majetek vašeho zaměstnavatele a byl by jmenován insolvenční správce, mohl by tento insolvenční správce sám ukončit pracovní poměry zaměstnanců například výpovědí podle § 52 písm. c) zákoníku práce, čímž by zaměstnancům nárok na odstupné vznikl. Stejně tak by mohl vzít výpověď z důvodu neplatnosti zpět, a tím se vyhnout soudnímu sporu.

Může se hodit Najděte si novou práci, kde se budete cítit dobře. Vybírejte ze žhavých pracovních nabídek na jobDNES.cz. Nevíte si rady? Zeptejte se v poradně JobDNES.cz

Jak velké by případné odstupné mohlo být?

Pokud by se jednalo o případ podle § 52, písm. a) zákoníku práce, tedy pokud by se rušil zaměstnavatel či jeho část, vznikl by vám nárok na odstupné v příslušné výši podle odpracovaných let. Tuto pohledávku by bylo třeba přihlásit do insolvence přihláškou.

V případě, že by zaměstnavatel neměl na zaplacení odstupného prostředky, pro tyto účely byla zavedena v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nová dávka - kompenzace. Kompenzaci poskytuje úřad práce uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu v zaměstnanosti, ale nebylo mu ve stanoveném termínu vyplaceno odstupné.

Jiný případ vzniká tehdy, když zaměstnavatel nevyplácí pracovníkovi mzdu a je u něj zahájeno insolvenční řízení. Zaměstnanec pak přihlašuje dlužnou mzdu do insolvenčního řízení jako pracovněprávní pohledávku. Pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, to je zejména pohledávky mzdové, ale i například pohledávky z titulu odstupného, se považují podle § 169 odst. 1 insolvenčního zákona za pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Zkušenost nad zlato Rodičovská dovolená a výpověď? Přečtěte si, jaké jsou zkušenosti ostatních maminek, v diskusi na eMimino.cz.



Co to znamená v praxi?

Že tyto pohledávky se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Samozřejmě toto přichází v úvahu, pokud zaměstnavatel, na něhož byl konkurs prohlášen, disponuje alespoň takovým majetkem, z něhož může tyto pohledávky uspokojovat. Zaměstnanec také může zažádat o uspokojení mzdových nároků až za tři měsíce u úřadu práce.

Vzhledem k tomu, že jste těhotná, máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Nárok na tuto dávku má matka-zaměstnankyně, která se účastnila nemocenského pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. A je v době nástupu na mateřskou účastníkem na pojistném.

Vzhledem k tomu, že v současnosti nejste účastna pojištění, mohla by se na vás vztahovat situace upravená v §15 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění. Ten říká, že peněžitá pomoc v mateřství náleží také matce v případě, kdy k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v takzvané ochranné lhůtě podle zákona o nemocenském pojištění, která v těhotenství činí 180 dnů od zániku pojištění. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu.