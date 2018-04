Zaměstnavatel mu nechce dát zápočtový list. Jak se bránit

Syn měl pracovní smlouvu od 14. 1. 2014 na dobu neurčitou. Kvůli neúnosným pracovním podmínkám skončil již ve zkušební době. Dosud ale nezískal zápočtový list. Navíc při podpisu smlouvy nedostal ani mzdový výměr a při vyplácení mzdy výplatní lístek. Zaměstnavatel nereaguje. Co teď máme dělat?

Pro rozvázání pracovního poměru ve zkušební době nestačí, když jedna strana, ať zaměstnanec, nebo zaměstnavatel, pouze upozorní, že pracovní poměr k určitému datu ukončí. Je nutné, aby rozhodnutí bylo písemně oznámeno druhé straně.

Pokud není uvedeno jiné datum skončení, pracovní poměr je rozvázán doručením tohoto oznámení. Jestliže by však nebylo písemné, nepřihlíželo by se k němu, takže pracovní poměr by trval. Bude tedy třeba vyjasnit, jak se věci mají, a podle toho postupovat.

Takže syn zápočtový list dostane až po písemném oznámení, že pracovní poměr ukončil?

Ano. Zaměstnavatel má povinnost při skončení pracovního poměru vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání neboli takzvaný zápočtový list, který musí obsahovat údaje stanovené přímo v zákoníku práce: informace o zaměstnání (zda jde o pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce), o druhu konaných prací, o dosažené kvalifikaci, odpracované době, zda jsou prováděny srážky ze mzdy, eventuálně v čí prospěch, o započitatelné době zaměstnání, o výši průměrného výdělku, o dalších skutečnostech důležitých pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Zeptejte se odborníků Nevíte, na co máte v zaměstnání nárok, nejste si jisti, jaké pracovní podmínky vám musí zaměstnavatel poskytnout či v jakém případě může dát výpověď? Máte problémy s kolegy v práci či s nadřízenými? Posílejte nám své dotazy, předáme je specialistům na pracovní právo a zodpovíme je v rubrice Poradna. Pište na: prilohy@mfdnes.cz



Doporučuji, aby se váš syn obrátil znovu na svého bývalého zaměstnavatele, tentokrát písemně, nejlépe doporučeným dopisem (ale může i e-mailem) a vyzval ho, aby mu ihned dal zápočtový list.

Potřebuje i výplatní lístek?

Může si dodatečně vyžádat i výplatní lístek ke mzdě, kterou obdržel. Ten by měl obsahovat: časový fond, odpracované dny, odpracované hodiny, nárok na dovolenou, čerpání a zůstatek dovolené, hrubý příjem, sociální a zdravotní pojištění za firmu, superhrubou mzdu, zálohy na daň, slevy na dani, sociální a zdravotní pojištění srážené ze mzdy, ostatní srážky a čistou mzdu k výplatě. Již z toho by se tedy dalo poznat, zda zaměstnavatel odvedl pojistné. Nevydá-li zápočtový list ani po vyčerpání veškerých pokusů, může se zaměstnanec v krajním případě obrátit i na soud.

Za správné vyčíslení sociálního a zdravotního pojištění a za odvod těchto částek je odpovědný zaměstnavatel, pracovník nikdy nemůže být dlužníkem. Nicméně neškodí, pokud se zaměstnanec dotáže na správě sociálního zabezpečení a na pobočce zdravotní pojišťovny, zda jej zaměstnavatel přihlásil (do osmi dnů po nástupu do pracovního poměru) a jestli za něj odvedl pojistné.

A je nutné mít mzdový výměr?

Mzda se většinou sjednává v pracovní smlouvě (popřípadě i v té kolektivní) nebo je stanovena formou mzdového výměru. Ještě před uzavřením pracovní smlouvy musí zaměstnavatel seznámit budoucího zaměstnance i s podmínkami odměňování, za nichž bude práci konat, takže ten by měl ještě před podpisem vědět, za kolik peněz bude u zaměstnavatele pracovat.

Pokud váš syn mzdový výměr neobdržel, porušil zaměstnavatel pracovněprávní předpisy. Dokument je totiž nutné podle zákoníku práce předat zaměstnanci v den nástupu do práce. Musí obsahovat i údaje o způsobu odměňování, termínu a místě výplaty mzdy, pokud nejsou v pracovní smlouvě nebo vnitřním předpise.