Pracovní porady na stojáka se stávají hitem, mají řadu předností

Fakta Jak má vypadat porada "na stojáka" má být krátká (ideálně do 20 minut)

měla by se konat nejlépe ráno

řečníci mluví stručně a informují ve třech bodech: co se podařilo udělat od minulé porady, co se bude dělat dnes a v blízké době a jaké překážky mohou nastat

je pravidelná, konat by se měla i v případě, že se jí nemohou zúčastnit všichni z týmu

nemělo by se při ní zapomínat na narozeniny kolegů a další zvláštní události