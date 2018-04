V souladu se zákoníkem práce (konkrétně paragraf 60 zákoníku práce) můžete od zaměstnavatele požadovat takzvaný posudek o pracovní činnosti neboli pracovní posudek. Zaměstnavatel je povinen vám tento dokument vydat do 15 dnů od vaší žádosti. Ale musí tak učinit pouze tehdy, pokud už je jasné, že váš pracovní poměr opravdu končí. Znamená to, že zažádat o něj můžete nejdříve dva měsíce před skončením pracovního poměru.

A co je obsahem pracovního posudku? V souladu se zákonem jsou to všechny písemnosti, které se týkají hodnocení vaší práce, kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Nezapomeňte také na to, že zaměstnavatel je povinen vám při skončení pracovního poměru vydat potvrzení o zaměstnání neboli zápočtový list. O vydání tohoto dokumentu žádat nemusíte, jde o povinnost zaměstnavatele ze zákona.

Může se však stát, že zaměstnavatel uvede do posudku nebo do zápočtového listu skutečnost, se kterou nebudete souhlasit, něco, co vám může například i uškodit při ucházení se o jiné pracovní místo. V takovém případě máte možnost domáhat se u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo posudek přiměřeně upravit, ale musíte to udělat do tří měsíců ode dne, kdy jste se o obsahu těchto dokumentů dozvěděl.