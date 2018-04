Pracovní smlouva: nenaleťte na finty

Pokud se chystáte podepsat pracovní smlouvu, dbejte na jasné a přesné vyjádření všech podmínek, na nichž se domluvíte. Vaše pozdější námitky nebudou brány v úvahu.

V pracovní smlouvě musí být sjednán den nástupu, druh práce a místo jejího výkonu. Jinak je neplatná. „Trvejte na její písemné formě a pečlivě si smlouvu prostuduje,“ doporučuje právnička Olga Preclíková. Smlouva by měla být zaměstnancem podepsána včas - to znamená nejpozději v den dohodnutý pro nástup do práce. Předpokládá se, že v té době je budoucí zaměstnanec již informován o všech pracovních a mzdových podmínkách, svých právech a povinnostech.

Nešvarem některých firem je, že pro ně pracujete už dva měsíce a na smlouvu stále čekáte. Smiřte se s tím, že u takového zaměstnavatele budete pravděpodobně vždy dlouho čekat na to, na co máte nárok. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou, pokud není výslovně určena jiná doba (několik měsíců, rok, dva). Může v ní být sjednána i zkušební doba, a to maximálně na dobu tří měsíců. Každé jiné ujednání by bylo neplatné.

Práci si vymezte

Je důležité, abyste měli jasně stanovenu pracovní náplň. Pro upřesnění okruhu činností uvádějí seriózní zaměstnavatelé ve smlouvě takzvanou pracovní náplň s přesným popisem činnosti. Platí, že zaměstnavatel může po pracovníkovi chtít pouze to, co lze pod sjednaný druh práce zařadit. „Není přípustné vymezit druh práce pojmy, jako jsou technik, administrativní pracovník nebo pouze účetní. Čím širší je sjednání druhu práce, tím více úkolů pak může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat,“ upozorňuje právník Libor Hůla.

Pokud tedy pracujete jako účetní a chcete se nechat zaměstnat v oddělení mezd, pak si nechte do smlouvy zanést: mzdová účetní. Jinak budete dělat účetnictví všeho druhu.

Odměna za přesčas

Jedním z bodů smlouvy je výše platu. Měli byste vědět, zda máte nárok na osobní ohodnocení, prémie nebo příplatky za přesčas. „Podle zákona o mzdě má zaměstnanec nárok na odměnu za práci navíc, pokud si za ni nevybírá náhradní volno,“ říká právnička Olga Preclíková.

V pracovní smlouvě můžete nalézt formulku, že ve mzdě je zahrnuta i odměna za přesčasovou práci. Podepíšete-li, zříkáte se tak příplatků i náhradního volna až do výše přesčasů, které vám může zaměstnavatel nařídit (maximálně osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce).

Budete často cestovat?

Pozornost věnujte i místu výkonu práce - obvykle se jím rozumí název, konkrétní adresa firmy, dílny, obce a organizační jednotky zaměstnavatele. Lze sjednat i širší místní vymezení, jako například Pardubický kraj, Česká republika. Pokud má zaměstnavatel například ve sjednaném kraji více poboček, může po vás chtít, abyste pracovali v případě potřeby v kterékoli z nich, aniž by k tomu potřeboval váš souhlas. Zaměstnavatel však nesmí přeložit pracovníka do místa, které neodpovídá tomu, které je uvedeno ve smlouvě. Ve smlouvě také musí být řečeno, že zaměstnanec je srozuměn s tím, že bude, nebo nebude vysílán na pracovní cesty.

Dejte pozor při podpisu smlouvy

1. Nechte si na přečtení smlouvy dost času.

2. Zkontrolujte, zda má povinné náležitosti (datum nástupu do práce, druh a místo výkonu práce).

3. Pracovní smlouva musí být písemná. Vám náleží jeden její výtisk s vaším podpisem a podpisem zaměstnavatele.

4. Dbejte na uvedení výše mzdy (včetně údajů o způsobu odměňování) ve smlouvě nebo v platovém výměru.