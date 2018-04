Pracovní trh se pomalu ozdravuje. V některých oborech pokračuje útlum

Na začátku roku byli personalisté mírně optimističtí. „Ekonomická situace byla ve druhém a třetím čtvrtletí vcelku pozitivní. S tím, jak se lepší hospodářské podmínky, trh práce těží z oživení domácí poptávky. Některé velké podniky, především z oblasti automobilového průmyslu, jsou nadále optimistické. Se složitou situací na trhu však bojují především malé firmy, které v součtu zaměstnávají nejvíce lidí,“ vysvětluje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka personální společnosti ManpowerGroup pro ČR a SR.

Na pracovním trhu klid

V posledním čtvrtletí se očekává, že index trhu práce bude mírně záporný, konkrétně bude mít hodnotu minus dvě procenta. Od procenta zaměstnavatelů, kteří předpokládají nábor pracovních sil, se odečítá procento těch, již očekávají propouštění. A těch je tedy nyní o trochu víc.

Porovnání indexu trhu práce Indie +46 %

Tchaj-wan +40 %

USA +15 %

Čína +9 %

Řecko +8 %

Velká Británie +6 %

Německo +5 %

Slovensko +2 %

Česko –2 %

Itálie –3 %

Španělsko –4 % Zdroj: ManpowerGroup

Co to znamená v praxi? Hledání nové práce i nadále nebude snadné, podmínky se však nijak dramaticky nemění. Ze statistik vyplývá, že kolem 90 procent zaměstnavatelů považuje situaci na trhu práce za stagnující. Překvapením je, že se mírně zhoršila v Praze, kde jsou podmínky obecně lepší.

Negativní výsledek překvapil

„V předchozích dvou letech byl výhled na poslední kvartál neutrální. Byl stejný počet firem, které budou nabírat, jako propouštět. Čekali jsme, že se oživení ekonomiky projeví již nyní na větším optimismu zaměstnavatelů, takže nás negativní výsledek trochu překvapil. Každoročně je vzhledem k sezonnímu poklesu nejpesimističtější 1. čtvrtletí roku. Doufejme, že se propad nebude prohlubovat,“ dodává Jaroslava Rezlerová.

S tím, že klidné vody pracovního trhu nic moc nečeří, souhlasí i Sandra Kipeťová, HR manažerka společnosti Globus. „Pomineme-li sezonní práce, oproti posledním několika měsícům se situace nijak výrazně nemění. Celkově se pracovní trh pomalu ozdravuje, ale zatím se to na poptávce po nových zaměstnancích tak výrazně neprojevuje. Nicméně neočekávám, že by to mělo mít až klesající charakter.“

Místo v menší firmě? Jen s velkým štěstím

Drtivou většinu zaměstnavatelů v tuzemsku tvoří mikropodniky, tedy firmy, které zaměstnávají maximálně 10 lidí, a malé společnosti zaměstnávající maximálně 50 lidí. Oba druhy velmi zasáhla ekonomická nestabilita posledních let, mnoho jich stále musí bojovat o udržení se na trhu a nové zaměstnance nabírat neplánují. Proto je šance získat u nich práci mírně horší než dříve.

Přesto se najdou výjimky. „Neočekávám, že by se v sektoru cestovního ruchu zvýšila nabídka pracovních míst. Avšak my s náborem do konce tohoto roku počítáme, což je spojeno s uvedením nového projektu a celkovým růstem prodejů. Naše společnost je tak v růstu počtu pracovníků spíš výjimkou. Pokud je mi známo, většina cestovních kanceláří a agentur pracovní místa mírně redukuje,“ říká Šárka Litvinová, spolumajitelka společnosti Asiana a portálu Letuška.cz.

Kondice českých firem se zlepšuje

Velké podniky, třeba strojírenské závody či továrny na výrobu aut, nové zaměstnance hledají ve větší míře. „Některé z výrobních firem z průmyslové zóny získaly nové zakázky, a tak se poptávka po pracovní síle zvýšila hlavně u některých pozic. V podmínkách poměrně nízké nezaměstnanosti na lokálním trhu práce to znamená znovuoživený konkurenční boj o kvalifikované zaměstnance zejména technických profilů,“ popisuje Kateřina Cempírková, HR manažerka písecké společnosti Schneider Electric.

Kateřina Jaroňová z pracovního portálu Profesia.cz dokládá čísla: „Kondice českých firem se zlepšuje, meziročně vidíme nárůst pracovních nabídek ve výrobě i automobilovém průmyslu o 80 procent, ve strojírenství o 38 procent.“

Útlum se očekává hlavně v odvětvích, která se točí kolem financí (pojištění, nemovitosti), v pohostinství a obchodu. Šanci naopak mají zájemci o zaměstnání ve státní správě, zdravotnictví, vzdělání či kultuře.

Nárůst žádostí o pomoc s náborem nových zaměstnanců v poslední době evidují personální agentury, na které se obracejí zvláště větší podniky. Oproti zažité představě však personální agentury neshánějí jen dělníky, firmy poptávají jak zaměstnance do výroby, tak do oblasti služeb.

Předpovědi zaměstnavatelů nezohledňují brigády, zvýšená poptávka firem po výpomoci tradičně přichází před Vánocemi, často už v listopadu. Nejde samozřejmě o všechny společnosti, ale hlavně internetové obchody a prodejci elektroniky v tomto období vytvoří několik stovek pracovních míst. Podobně jako supermarkety. „V prodejních špičkách již řadu let spolupracujeme s brigádníky, kteří se na několik týdnů stanou součástí našich pracovních týmů,“ potvrzuje Sandra Kipeťová za Globus.