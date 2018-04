Pracovní trh: časy se mění

ODDECH - Začnu až zítra. Nejprve si odpočinu, a pak se vrhnu do hledání práce. Také musím uklidit, vymalovat, nebyl/a jsem dlouho u lékaře apod.

PŘEDSEVZETÍ - Sestavím životopis, doprovodný dopis, a to v několika verzích. Budu denně sledovat inzeráty v novinách i na internetu. Povedu si evidenci. OČEKÁVÁNÍ - Proč se mi nabídky nehrnou? No snad něco přijde zítra.

Jsem tak nemožný/á, že mi nikdo neodpovídá? Konečně první nabídka. Vypadá skvěle. První schůzka: nejlepší oblek, s sebou desky s doklady o vzdělání, se životopisem. Nedopadlo to nejhůře, ale prý mají 80 uchazečů. Neozývají se. Volám, prý mám počkat, ozvou se. Neozývají se. Volám znovu. Vybrali si jiného uchazeče. No nevadí, stejně to nebylo přesně to, co jsem očekával/a.

ODHODLÁNÍ - Zkusím to znovu, přepíšu životopis, něco přidám, něco uberu. Napřu se do toho plnou silou.

RUTINA - Za sebou máte několik pohovorů, několik odmítnutí. Životopis odříkáváte zpaměti. Kolik jste vyplnil dotazníků, ani nespočítáte. Na otázky už odpovíte málem dříve, než byly položeny, což je chyba. Nezapomínejte, že druhou stranu nezajímá, že zaměstnání hledáte už přes měsíc.

PANIKA - Co dělám špatně, že nemůžu nic najít? Všichni z blízkých už vědí, že hledáte práci. Máte dojem, že je tím možná už otravujete. Začnete bezhlavě odpovídat na jakýkoli inzerát.

O nějaké evidenci už neuvažujete. Pozor, abyste nevzali skutečně cokoliv a pak nemuseli zbytečně vysvětlovat změnu zaměstnání.

REZIGNACE - Stejně nic nenajdu.

Jsem úplně nemožný/á. Ráno se vám nechce vstávat, učesat se a obléci.

Natož se dívat na e-mail, zda jsou nějaké nabídky či odpovědi.

ODRAŽENÍ ODE DNA - No nic, musím vydržet. Budu zkoušet, zkoušet, zkoušet, dokud něco nenajdu. Poradím se, co dělám špatně. Párkrát jsem vyhořel na znalosti angličtiny, začnu ji tedy pilovat. A co kdybych si založil/a vlastní firmu?

NALEZENÍ UPLATNĚNÍ - Konečně!

Příště se tomu martyriu musím vyhnout.