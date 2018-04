Pracovní tým by měl být sehraný jako orchestr

Ale v praktickém životě se ukazuje, že pouze tohle nestačí. Pokud je tým vyvážený navíc i z hlediska osobnostních vlastností jeho členů, jsou výsledky celku nesrovnatelně lepší. Osobnostní vlastnosti se ve skupinové práci krystalizují do určitých týmových rolí. Jedna z velmi kvalitních teorií (Belbin) popisuje devět možných rolí v týmu. Každá z nich má své přednosti a své nedostatky: Inovátor je tvůrčí, hýří nápady a rozhodně se nebojí řešit různé problémy. Vyhledavač zdrojů je ten, který nachází a rozvíjí kontakty. Koordinátor bývá dobrým vůdcem, objasňuje a podporuje rozhodnutí. Usměrňovač je dynamický, energický, rád překonává překážky, je úspěšný pod tlakem situace.

Poradce je přemýšlivý, jde do hloubky, přesně vyhodnocuje a radí. Týmový pracovník bývá nejčastěji vnímavý ke vztahům, je diplomatický, poslouchá druhé, buduje vztahy v týmu. Realizátor doplňuje tým tím, že je disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní, ale efektivní, realizuje nápady. Dokončovatel hlídá termíny, je snaživý, finišuje, najde chyby. Specialista je zaměřen na svou odbornost, je oddaný profesi, ve firmě vážený odborník. Každý z těchto typů má své slabiny, proto týmu svědčí, když se podporují jednotliví členové. Neplatí co člověk to role - většina lidí zastane bez potíží dvě až tři. Pokud sestavujeme nový tým nebo s ním připravujeme nový projekt, stojí za to se zamyslet nejen nad odborností, ale i nad tím, kdo jakou roli může v týmu zastávat z hlediska spolupráce. Vyhneme se tomu, že máme tým s mnoha nápady, ale není nikdo, kdo by pohlídal termíny.