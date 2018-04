S vysokou školou a znalostí cizího jazyka absolventi už neohromí

"Musí také ukázat, že umějí tvrdě pracovat," říká generální ředitelka ING pojišťovny a jedna z nejvýše postavených žen v České republice Renata Mrázová.

Vizitka Renata Mrázová Vystudovala VŠE v Praze.

Na počátku 90. let začala pracovat při studiu ve firmě AstraZeneca. Z pozice asistentky se dostala během pěti let na post finanční ředitelky.

V roce 2000 nastoupila do ING pojišťovny. Pak si na pár let "odskočila" vybudovat Direct pojišťovnu a chvíli se věnovala i rodinné firmě s látkami.

Do ING pojišťovny se vrátila jako finanční ředitelka a loni na podzim se stala generální ředitelkou.

Takže byste studentům doporučila pracovat už při škole?

Absolvent, který si myslí, že stačí mít dobrou angličtinu a vysokoškolský diplom, je teď vlastně na samém chvostu. Je naprosto běžné, že mladí lidé umějí dobře dva jazyky a při vysoké škole už posbírali nějaké praktické zkušenosti. Dokazují tím, že jsou zodpovědní a že se nebojí náročné práce. Studovat a zároveň chodit do zaměstnání totiž náročné je.

Někdy jsem fascinovaná tím, co někteří kandidáti ve svých 23 nebo 24 letech už mají za sebou - práci na zajímavých projektech, zahraniční úvazky, dobrovolnické programy...

I dobrovolnický program může v kariéře pomoci?

Pokud se mi nedaří sehnat práci, tak může být alternativou, kde kromě zkušeností a pilování jazyka se ještě navíc učím pomáhat. Kdyby přede mnou seděli dva totožní kandidáti o práci a jeden by měl vysokou školu a druhý k ní ještě zkušenost z dobrovolnického projektu, sáhnu určitě po tom druhém.

Na jaká místa mladé lidi přijímáte?

Nabízíme jim všechny možné pozice. Hodně vysokoškoláků začíná v kontaktním centru, kde zvedají telefony a komunikují se zákazníky, jiní zase zadávají smlouvy. Je dobré neočekávat velké posty, ale začít "od píky". Když je člověk šikovný, tak se na dobré místo dostane.

Co by měl kromě elánu a nadšení absolvent ještě mít?

Je dobré být otevřený a nebát se zpětné vazby. Tu já považuji za jednu z nejdůležitějších věcí. Názory kolegů posouvají dál a učí za pochodu. A ještě vlastně něco - když udělá chybu, je dobré ji přiznat.

Jak vypadá výběrové řízení na volné absolventské místo?

Zkušení náboráři prohlédnou životopisy kandidátů. Vyplatí se poslat i motivační dopis - krátký, stručný výstižný, proč o danou pozici uchazeč stojí. A pomáhá i doporučení třeba z minulých zaměstnání. Dělá se to tak, že reference s konkrétním kontaktem jsou už uvedeny v životopisu. Je dobré být s dotyčným domluvený, aby se pak nedivil, že mu náborář volá a zjišťuje informace.

Vhodné kandidáty pak pozvete na pohovor. Jak dlouho trvá?

Hodinu i dvě. Platí, že čím vyšší nabízená pozice, tím vyšší počet kol výběrového řízení. Během té první hodiny si uchazeče opravdu dobře "proklepnou". Je jasné, že pro řadu absolventů jde vůbec o první pohovor. Nemají zkušenosti s tím, jak by se měli chovat. Doporučuji proto si před schůzkou nastudovat materiály na internetu.

Je to důležité?

První dojem dělá opravdu hodně a je nutné, aby ten člověk nebyl nějak zaseklý, aby se snažil dobře odpovídat. Personalisté se o kandidátovi potřebují dozvědět co možná nejvíce věcí, ne čekat, až se rozpovídá. Je nutné jasně říci, co umím a co chci, a hlavně si nevymýšlet, většinou se na nepravdy přijde.

Jak moc záleží při pohovoru na oblečení?

Uchazeč by měl ukázat, že si zrovna neodběhl z fitka v kraťasech a sandálech, ale že se na pohovor připravil. Není dobré se nutit do něčeho, co mi není přirozené, ale slušný a čistý oděv je nutností. Ani kravata a kalhoty s nažehlenými puky však nepomohou, když přijdete pozdě.

Je těch, co neuspějí, hodně?

Zájemců je teď opravdu dost, takže samozřejmě nemůžeme uspokojit všechny. Ale to, že neuspějí, ještě neznamená, že je něco špatně na jejich straně. Musí si říci, že je to v dnešní době tvrdý boj, že jsou teprve na začátku. Hlavně nepropadat skepsi a zkoušet to dál. Mít trpělivost a věřit, že někde na ně ta správná firma čeká.