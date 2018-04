Pracovní vztahy: můj šéf pochází z ciziny

Zaměstnanci firmy, kterou právě převzal nový zahraniční vlastník, si často kladou otázku: „Koho nám sem asi pošlou?“ „Budu šéfovi dobře rozumět?“ ptá se sám sebe úspěšný uchazeč o práci, pro kterého bude šéf-cizinec zcela novou zkušeností. Pokud obě strany budou respektovat své odlišnosti, mohou pro ně být velkým přínosem.

„Musíme je však umět rozpoznat a využít. Pokud tomu necháme spíš volný průběh, mohou naopak vyvolávat pocity neúspěšnosti a frustrace,“ upozorňuje profesor Ivan Nový z katedry psychologie a sociologie řízení pražské Vysoké školy ekonomické.

Čechům chybí sebevědomí

Jak nás vidí cizí manažeři působící v Česku? Za typicky české označují lidé pocházející z různých zemí velmi podobné vlastnosti. „Češi jsou podle nich převážně milí, přátelští, sympatičtí lidé, rádi pomohou, někdy se až obětují. Zpočátku se drží poněkud zpátky, ale rychle přejdou k osobnímu až otevřenému jednání,“ říká Ivan Nový.

Některé vlastnosti však jednotliví šéfové hodnotí z hlediska svých vlastních kulturních zvyklostí. Zatímco německému manažerovi může být příliš osobní rovina vztahů v pracovním kolektivu až nepříjemná, Španěl se nad ní nepozastaví. „Španělé nám na rozdíl od Němců nebudou vyčítat volnější zacházení s termíny a stanovenými pravidly, z jejich pohledu se Němcům podobáme,“ vysvětluje Ivan Nový. Šéfuje-li nám naopak Němec, bude trvat na striktním dodržování plánů a pravidel, které podle něj Čechům není vlastní. Pracovní styl svých českých podřízených bude považovat za poněkud chaotický a nedůsledný, často závisící na improvizacích.

Za nejvýraznější rozdíl mezi českými a německými kolegy (a nejen německými) však Turan Sahin, ředitel divize Procurement and Logistics Centre společnosti Siemens, označuje nedostatek sebevědomí: „Přál bych si, aby byli čeští kolegové více přesvědčeni o sobě a svých schopnostech a aby bylo toto přesvědčení více patrné navenek. Aby uměli prodat své vědomosti. Zde vidím důležitou roli vysokých škol.“ Ty by podle něj měly přidat i při přípravě studentů k tomu, aby uměli vyhodnotit zadané téma a následně jej fundovaně zpracovat.

Při spolupráci se šéfem-cizincem tedy můžete snadno ztroskotat na „drobnostech“, které si možná ani neuvědomíte, nebo si je připustíte až zpětně. Nástrahy, které se skrývají v rozdílném vnímání situace a odlišně stanovených prioritách, mají tendenci se hromadit. Odlišný jazyk problém samozřejmě ještě umocňuje. „I když se snažím komunikovat co nejvíce, jazyková bariéra mi to na všech úrovních neumožňuje,“ souhlasí Stefan Seiss, technicko-provozní ředitel společnosti Coca-Cola Beverages ČR.

Úspěšní manažeři mají pro odlišnost cit

Porozumět si i přes všechny kulturní odlišnosti přitom není životně důležité jen pro podřízeného, ale i pro jeho šéfa. Bez porozumění nemůže tým, za který manažer nese odpovědnost, podávat dobrý výkon. Ne všichni manažeři si s tímto úkolem dokážou poradit.

Pobyt v cizině ukáže, na co si dát pozor

Větší šanci mají obvykle ti šéfové, kteří již absolvovali nějakou mezinárodní zkušenost, třeba i z jiného konce světa. „Takový člověk již ví (nebo alespoň tuší), v kterých oblastech spolupráce mohou vzniknout problémy, i když možná neví, jak konkrétně budou vypadat,“ vysvětluje Ivan Nový s tím, že zeměpisná blízkost nemusí mít na pravděpodobnost úspěšné adaptace velký vliv.

Výhodu předcházejícího zaměstnání v cizině měl před příchodem do Česka i Turan Sahin. „Do zahraničí jsem proto odcházel v podstatě bez očekávání a bez předsudků - nechal jsem na sebe nové prostředí jednoduše působit,“ říká manažer tureckého původu, který vyrostl v Německu.

Vstřícnost chápou různé kultury různě

Chcete-li se vyhnout zbytečným konfliktům nebo nedorozumění, pokuste se svému šéfovi vyjít vstříc alespoň na půl cesty. V ideálním případě bude výsledný pracovní styl kompromisem, při kterém budou obě strany dodržovat pravidla, která jsou pro jeho protějšek závazná.

Ale než se o to pokusíte, seznamte se s kulturními charakteristikami země, ze které váš nový šéf či spolupracovník pochází, a zamyslete se nad tím, do jaké míry je právě tato konkrétní osobnost jejím představitelem. „Vyjít někomu vstříc mohu jen tehdy, pokud vím, jak takové gesto v jeho kultuře vypadá,“ upozorňuje Ivan Nový.

„Zatímco pro Čecha to znamená být sympatický, nehádat se nebo ustoupit v konfliktu, Němec to za vstřícnost považovat nebude.“ Vždy platí zásada, že pokud nerozumíte tomu, co je od vás požadováno, vyplatí se zeptat - i když právě s tím mívají Češi obecně potíže. „Tím, že se zeptáte, natropíte méně škody, než když se metodou pokusu a omylu snažíte odhadovat přání toho druhého,“ dodává Ivan Nový.