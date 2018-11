Roste nám obrat, brzdí nás však nedostatek lidí, říká personalistka

Jak moc se vás minimální nezaměstnanost dotýká?

Asi jako ostatních firem, kterým se daří. Roste nám obrat, poptávka zákazníků je vysoká, máme ale potíže s dodáním produktů v požadovaném množství. Naši dodavatelé nemají dostatek lidí, je problém sehnat komponenty a výroba našich produktů je technologicky náročná. Interně rosteme a hledáme nové zaměstnance, především do vývoje, ale tam mnohdy narážíme na nedostatek kvalifikovaných kandidátů.

Nicméně se vám podařilo během pár let tým z několika desítek lidí rozšířit na dnešních 250 zaměstnanců. Na co uchazeče lákáte?

Především na naše produkty, které jsme vyvinuli, vyrobili a které prodáváme. A které zákazníkům přinášejí užitek, zabezpečují jejich domy, chrání školy, nemocnice. A také na naši firemní kulturu, na neformální a otevřenou komunikaci a spolupráci.

Kde nové uchazeče hledáte?

Oslovujeme je sami přes sociální sítě, především na LinkedInu, je to pro nás výborný zdroj. Úspěch mají krátká videa, která posíláme místo inzerátu potenciálním kandidátům. Manažer tam vysvětlí, koho hledá na jakou pozici, je tam často vidět pracovní prostředí, tým kolegů. Spolupracujeme také s personálními agenturami.

Monika Rousová Od roku 2010 působí jako personální ředitelka ve firmě 2N Telekomunikace. Firma má 250 zaměstnanců, je největším světovým výrobcem IP interkomů (domovních telefonů) a vyváží do 130 zemí světa.

V roce 2014 získala 1. místo v soutěži Osobnost HR.

Jako personalistka rozvíjí firemní kulturu založenou na vnímání lidí jako hlavního bohatství firmy, na otevřené komunikaci a týmové spolupráci.

Působí také jako psychoterapeutka a koučka v soukromé praxi.

Řada firem si pochvaluje jako zdroj nových lidí doporučení kolegů. Funguje to i u vás?

Ano, to funguje dobře. Zaměstnanec, který svému známému může na základě osobní zkušenosti popsat život ve firmě a práci samotnou, dokáže samozřejmě potenciálního uchazeče zaujmout. Máme jasně definované výše odměn na jednotlivé pozice, v průměru je to dvacet tisíc korun. Polovinu dostane zaměstnanec po nástupu nového kolegy a druhou polovinu po uplynutí zkušební doby.

Netradiční je, že nabízíte práci na zkoušku.

Ano, kandidátům, kteří projdou výběrovým řízením, a o které máme zájem, nabízíme den nebo půl dne na zkoušku. Zažijí, jak vypadá reálný pracovní den. Seznámí se s budoucími kolegy z týmu, uvidí konkrétní schůzky a pracovní prostředí. Hodně kandidátů to vítá. Rozhodnutí o tom, kde budete v budoucnu pracovat, je velmi důležité, proto chceme našim uchazečům poskytnout maximum informací, nic nezakrývat.

Ale někdy nezabere ani práce nanečisto.

Pravda je, že se po podpisu smlouvy s uchazečem někdy stane, že po oznámení záměru odejít z původní firmy musí čelit obrovskému tlaku. Dostane třeba až dvojnásobnou mzdu, nabídku manažerské pozice, cokoli. Tomu pak můžeme jen těžko konkurovat. A ani nechceme. Akorát nás to stojí dost peněz a ztratíme několik měsíců, které jsme mohli věnovat hledáním někoho jiného.

Neformální firemní kultura je hezká věc, ale k práci patří i peníze. Lákáte na nadstandardní mzdy?

Finanční ohodnocení máme o něco vyšší, než je republikový průměr ve srovnatelných typech firem. Pokud přijde třeba mladý uchazeč a řekne si o příliš vysokou částku, pokusíme se mu vysvětlit, že to není možné. A on mnohdy odpoví, že to jen zkusil. Požadavky lidí jsou v poslední době opravdu hodně vysoké, hlavně u vývojářů.

A jaké nabízíte benefity?

Chceme, aby hlavní benefit byla práce, která opravdu baví. A dobré vztahy, jak s kolegy, tak s nadřízeným. Další v pořadí je rozvoj, možnosti vzdělávání. Mladé lidi zajímá vývoj jejich kariéry, kam se mohou posunout. Nemůžeme jim úplně slíbit, že za dva roky budou manažery celého týmu, ale jsme flexibilní. Takže když je někdo přijatý na určitou pozici a chce si pak vyzkoušet jinou, tak mu to umožníme. Hodně uchazečů také zajímá flexibilita, mají třeba malé děti, nebo se starají o rodiče a chtějí práci skloubit s péčí o rodinu. Vždycky se snažíme domluvit.

A klasické benefity?

Máme penzijní připojištění, sportovní aktivity, cafeterii, jídelnu. Investovali jsme do školení kuchařů, aby se naučili vařit zdravá jídla, vegetariánská, což po nás lidé chtěli a teď to oceňují. Sídlo firmy je u cyklostezky podél Vltavy, takže hodně lidí využívá možnost jezdit do práce na kole, nebo rovnou z práce vyběhnout, vyjet na bruslích. Pro sportovně aktivní zaměstnance máme zázemí, kolárnu, sprchy.

Ještě se zeptám na jednu věc, před zhruba dvěma lety zakladatelé firmu prodali švédské společnosti Axis Communications. Odráží se ve firmě nějak skandinávský vliv?

Naše firemní kultury jsou si hodně blízké, to je také důvod, proč se nakonec původní majitelé pro firmu Axis rozhodli. Dobře se nám spolupracuje, zatím hlavně v oblasti vývoje, kde máme společné projekty, a také v obchodě. Máme ale pořád náš brand, svoji autonomii a také výsledky, takže nikdo nic zásadního měnit nepotřebuje. Akvizice byla úspěšná, víme, kam jdeme, máme silného partnera, a to v dnešní nejisté době představuje dobrý záchytný bod.