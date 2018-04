Pracovním úrazem může být i vražda

Mezi spíše výjimečné pracovní úrazy z poslední doby patří těžké poranění ruky, které způsobil lev soukromého chovatele pracovnici inspekce životního prostředí v Hradci Králové. Nebezpečná však nejsou jen nevyzpytatelná zvířata. Mnohem častěji člověka v práci ohrožuje vlastní nedbalost a podcenění rizika.



Těžké poranění ruky potkalo v polovině října pracovnici České inspekce životního prostředí v Hradci Králové, když kontrolovala podkožní čip lva jednoho soukromého chovatele. Zaměstnankyně inspekce se marně snažila dostat se čtečkou přes mříže až k uchu zvířete. A tak prostrčila ruku s přístrojem otevřenými dvířky dovnitř klece. A lev ji napadl.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj napadení vyhodnotil minulý týden jako pracovní úraz. "Zaměstnavatel neodhadl všechna rizika spojená s kontaktem se zvířetem," poznamenává Josef Roďan z královéhradeckého inspektorátu bezpečnosti práce. "Zvířata jsou nevypočitatelná, proto k nim musí jít minimálně dva pracovníci. Ale nejčastěji jsou jimi ohroženi zemědělci. Mám na mysli případy zranění nebo umačkání býkem. Letos se to v našem kraji stalo třikrát."

J e to, nebo není pracovní úraz?



Za pracovní úraz lze považovat každé poškození zdraví zaměstnance nebo jeho smrtelný úraz, jež vznikly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Může za něj být považována i vražda, jako v případě smrti jednoho z předních českých ortopedů, Václava Štědrého, kterého zastřelil duševně chorý pacient.



Vyšetřování pracovního úrazu není nikdy jednoduché. "Obvykle se sejde spousta faktorů, nic není černobílé. Je třeba prošetřit míru zavinění zaměstnance i zvážení rizik ze strany zaměstnavatele," vysvětluje Josef Roďan z inspektorátu bezpečnosti práce. V některých případech musí rozhodovat i soud.



Nejvíce pracovních úrazů se podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) stalo za první letošní půlrok v automobilkách, při opravě strojů a zařízení, ve stavebnictví, výrobě, v zemědělství a lesnictví. Za tutéž dobu bylo nahlášeno bezmála 56 000 pracovních úrazů. Podle předběžných údajů ČSÚ zároveň došlo ke 92 smrtelným úrazům, další jsou ještě v šetření. "Ročně jich bývá tak kolem dvou stovek," říká Vladimír Janoušek z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v Praze.



N a štěstí nelze spoléhat





Lze pracovním úrazům nějak předcházet? "Dalo by se říct, že stačí přemýšlet o práci a už o ničem jiném. Ale tak jednoduché to není," tvrdí předseda Českého úřadu bezpečnosti práce Jaromír Elbel. "Je třeba dbát na všechna rizika, analyzovat je - právě to bývá nejčastěji podceňováno," dodává s tím, že dlouholetá praxe a zkušenosti ještě nezaručují, že se nemůže nic stát. Stokrát může člověk bez úhony obejít bezpečnostní předpis, po sto jedné za totéž zaplatí životem.



Někteří zaměstnavatelé se snaží zaměstnance motivovat k tomu, aby pracovním úrazům předcházeli a zároveň měli možná rizika stále na paměti.



Například v Jaderné elektrárně Dukovany chtěli v polovině října oslavit rekord - 400 dní bez pracovního úrazu. Ale nepodařilo se. V ten den jednomu zaměstnanci podle mluvčího elektrárny Petra Spilky při manipulaci s tlakovou lahví luplo v zádech, a tak museli začít počítat znovu od nuly.



K do je v práci nejvíce ohrožen:

45 % řemeslníci, opraváři, výrobci

21 % obsluha strojů a zařízení

11 % pomocní dělníci

5 % dělníci v zemědělství a lesnictví

18 % ostatní profese



Procenta z celkového počtu pracovních úrazů

Zdroj: Český úřad bezpečnosti práce, Český báňský úřad (data za rok 2003)



N ejčastější smrtelné pracovní úrazy:

Dobývání uhlí a rašeliny

Pozemní doprava

Výroba a rozvod elektřiny a plynu

Zemědělství a myslivost

Velkoobchod

Služby

Zdroj: Český statistický úřad (data za 1. pololetí 2004)





K dy vám náleží odškodnění ?

1. Pracovním úrazem je každé poškození zdraví zaměstnance nebo jeho smrt, které vznikly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Může to být za určitých okolností třeba infarkt, úpal a podobně. Za přímou souvislost s plněním pracovních úkolů lze považovat například příchod ze šatny na pracoviště.



2. Původcem úrazu může být někdy zaměstnancova vrozená indispozice - například když kvůli epileptickému záchvatu upadne a zlomí si ruku. Jestliže se tak stalo při práci nebo v přímé souvislosti s ní, jde o úraz pracovní.



3. Zaměstnavatel nese odpovědnost za škodu vzniklou při úrazu jen tehdy, pokud k ní došlo při práci nebo v přímé souvislosti s ní. Zčásti se může vzdát odpovědnosti, když si zaměstnanec způsobil úraz v opilosti, nedodržel předpisy vztahující se k bezpečnosti práce, nebo jednal lehkomyslně a musel si být přitom vědom, že si může přivodit újmu na zdraví.



4. Zaměstnavatel musí evidovat všechny úrazy například v knize úrazů. Zaznamenává i ty, jejichž následkem nebude zaměstnanci vystavena neschopenka nebo jeho pracovní neschopnost nepřesahuje tři kalendářní dny. Nelze totiž předem předpokládat, že takový úraz nebude později příčinou dlouhodobé pracovní neschopnosti.



5. Sepsání záznamu o úrazu se týká pouze těch, u kterých došlo ke zranění s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny nebo byly příčinou úmrtí zaměstnance.



6. Záznam je nutno sepsat do pěti dnů po oznámení úrazu, ohlásit jej a zaslat stanoveným orgánům a institucím. Opisy záznamů o úrazech za uplynulý měsíc zasílá zaměstnavatel nejpozději do pátého dne následujícího měsíce na příslušný inspektorát bezpečnosti práce, úrazovou pojišťovnu, u které je pojištěn, a zdravotní pojišťovnu, u níž je pojištěn postižený zaměstnanec.



7. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, náhradu v rozsahu, v němž za škodu odpovídá. Proto je také ze zákona úrazově pojištěn. Zaměstnanci tak poskytuje náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, za bolest a ztížené společenské uplatnění, případně za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu. Ztráta na výdělku je hrubý ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti poškozeného.



8. V případě uznání invalidity náleží zaměstnanci náhrada na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. To znamená, že se náhrada poskytne v takové výši, aby se výdělek zaměstnance rovnal jeho průměrnému výdělku před vznikem škody. Výši odškodnění za bolest a ztížené společenské uplatnění bodově ohodnotí lékař. Věcná škoda jsou třeba rozbité hodinky při úrazu a plnění této škody vychází z ceny věci v době poškození.



9. V případě, že zaměstnanec následkem úrazu zemře, poskytne zaměstnavatel i náhradu nákladů na pohřeb a výživu pozůstalých včetně jejich jednorázového odškodnění. Způsob a rozsah náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat s pozůstalými a informovat je o nárocích z titulu náhrady škody dle zákoníku práce, nejlépe písemně.





10. Nároky na náhradu za ztrátu na výdělku a nároky na náklady na výživu pozůstalých se nepromlčují. Zaměstnavatel nese veškeré riziko odpovědnosti za zpracování všech písemností potřebných k odškodnění nároků zaměstnance. Je proto nepřípustné, aby poškozeného zaměstnance odkázal přímo na zákonnou pojišťovnu. Učiní-li tak, hrubě porušuje ustanovení zákoníku práce.