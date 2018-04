Pracovnímu stresu odolá jen opravdu stabilní jedinec

To se daří pouze jedincům s výraznou emocionální stabilitou. Stabilní extrovert (jinak také sangvinik) je velmi aktivní v kontaktu s druhými lidmi, nebojí se konfrontací, je sebejistý, energický a společenský. Dokáže jasně sdělovat své názory. V profesní oblasti se s těmito lidmi většinou dobře spolupracuje, dodávají pocit jistoty, dobře komunikují. Jejich nepříjemná stránka v profesní sféře může ale být v až přílišné sebejistotě, snaze prosadit se, nevnímat druhé, nenaslouchat jim, protože všechno je podle nich jasné. Někdy nemají chuť tolik na sobě pracovat, vzdělávat se, přijímat rady druhých, protože jsou si jisti sami sebou. Stabilní introvert je v pracovním životě hloubavý. To, co sděluje, má promyšlené. Většinou se nenechá příliš vyrušit od své práce, je radši, když nemusí být v kontaktu s druhými lidmi.

Raději řídí procesy než lidi. Na pracovišti mívá méně známých, mnoho se o něm neví, ale bývá výraznou oporou v situacích, kdy jde o krizové řešení procesů. Mnoho nemluví, ale ostatní v něm cítí oporu, jistotu, vyrovnanost v náročných situacích. Tento typ osobnosti je někdy velmi neústupný, těžko ovlivnitelný druhými lidmi, potřebuje více podnětů, aby se aktivizoval jeho zájem o jiné aktivity. Někdy může působit jako pomalý pracovník, možná až pohodlný. Tento typ vyniká v oblastech kontroly, řízení kvality a výrobních procesů. Stabilní jedinci si mohou vybírat z povolání náročných, stresových. Neměli by však podobnou odolnost vůči tlaku očekávat od jiných a automaticky předpokládat, že to je normální.