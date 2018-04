Pracujete-li v cizině, nezapomeňte si pojistit zdraví

"Platíte jen v jedné zemi, nejčastěji v té, kde jste zaměstnáni. Tam máte nárok na plnou péči, v ostatních státech jen na nezbytné ošetření," říká David Chlupáček, poradce portálu ministerstva práce a sociálních věcí EURES. Spolu s ním jsme připravili návod, jak při přihlášení a odhlášení pojištění postupovat.

1. Nejdříve zajděte do české pojišťovny

Chystáte-li se hledat práci v zemích Evropské unie, zajděte na pobočku své zdravotní pojišťovny (ZP) a informujte ji o tom. Tam vám doporučí nejvhodnější postup při ukončení českého pojištění a přihlášení k placení v cizině. Odhlásit se z českého systému musíte k datu, kdy se stanete pojištěncem v jiné zemi. Ideálně by přechod měl být plynulý, ne delší než měsíc.

2. Z placení pojištění se musíte odhlásit sami

Pokud jste dosud pracovali u českého zaměstnavatele,musíte se sami odhlásit z placení pojištění, tuto povinnost vám ukládá zákon. Pozor, váš zaměstnavatel to za vás neudělá, pouze přestane platit státu "vaše" pojistné. Pokud byste neudělali nic, naskakoval by vám dluh na nezaplaceném pojištění a česká pojišťovna by vám mohla uložit pokutu. Navíc by vám v cizině hrozilo, že nebudete vůbec ošetřeni.

3. V cizině platí pojistné zaměstnavatel

V případě, že máte práci v cizině zajištěnou předem, můžete se odhlásit v Česku přesně k datu nástupu do zahraničního zaměstnání. V každé zemi je však systém zdravotního pojištění trochu jiný, proto je lepší se poradit s pracovníky ZP nebo třeba Euresu, odkdy začínáte být pojištěncem zahraniční ZP. Například ve Velké Británii je rozhodující datum zařazení do systému National Insurance (NI). Registrovat se tam musíte sami, pak dostanete "osobní číslo pojištěnce".

Pokud už práci získáte, nemusíte se o placení pojistného starat, obstará ho váš zaměstnavatel. Poznáte to z výplatní pásky, kde budete mít sraženy National Insurance Contributions (příspěvky).

4. Podpora může chodit za vámi i do zahraničí

Chystáte-li se práci v cizině teprve hledat a nevíte, kdy začnete odvádět pojistné, můžete zůstat u své české ZP jako "samoplátce". České pojištění bude v zahraničí platné na přechodnou dobu (jako u turisty) a jen pro nezbytnou péči.

Zůstat v české evidenci se rozhodně vyplatí, pokud jste nezaměstnaní a dostáváte podporu, v rámci níž máte v České republice hrazeno i pojistné. Výhodou, o které mnoho lidí nemá tušení, je možnost exportu dávek do zahraničí. Pak můžete hledat práci v cizině, podporu dostáváte tam a doma vám stát platí zdravotní pojištění.

5. Vyřízení operace v Česku není jednoduché

Často se stává, že si platíte pojištění v cizině, přesto byste třeba vážnou operaci chtěli podstoupit v české nemocnici. Na to však nárok nemáte, museli byste si to vyjednat a získat takzvaný formulář E106, který by zajistil péči v obou zemích (viz poradna na této straně). Jednodušší je to v případě "pendlerů" – když bydlíte v Praze a jezdíte pracovat do Drážďan, jste německým pojištěncem, který se pravidelně vrací do svého bydliště v ČR. Německá nemocenská pokladna by pak uhradila veškerou péči v Česku.

6. Pracujete-li načerno, zůstaňte pojištěni doma

Přestože je to nelegální, někteří lidé pracují v cizině načerno, nejsou tedy ani přihlášeni k placení pojistného. Jak se postarat o to, aby nezůstali bez lékařské pomoci? Řešením je platit pojištění v Česku jako samoplátce, nárok na plnou zdravotní péči však potom mají pouze tam. V cizině by v akutním případě neměli být odmítnuti, náklady na péči by potom byly účtovány české ZP.

7. Nezapomeňte na doklady o odpracované době

Po skončení práce v zahraničí a návratu do Česka zajděte na pobočku své ZP a přihlaste se do systému českého pojištění. ZP od vás bude chtít důkaz o délce práce v cizině (pracovní smlouva, výplatní pásky) a formulář E104 (nebo E301), který vám vystaví ZP v zemi, kde jste pracovali.