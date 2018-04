Pracujete ve firmě typu NELZE, s. r. o.?

Konkrétní zavraždění iniciativy mívá ovšem různé podoby -vzpomínejte, jestli jste na svých poradách nějakou nezaslechli: - Je to příliš riskantní.

- Neznám nikoho v širokém dalekém okolí, kdo by se do toho pustil, kdo by to už dělal.

- To se nám nemůže podařit.

- Jinde možná ano, ale v našich podmínkách (v naší zemi, firmě, s našimi lidmi, s našimi finančními možnostmi) určitě ne.

A všimli jste si, jak se ti poraženci najednou začnou usilovně pídit po tom, zda by věci nějak šly, když se sami dostanou do citelných potíží? To pak s neúnavností pro ně překvapivou zapřou veškeré poraženectví a vytrvale žadoní, zda by to přece jen nějak nemohlo jít… Podniknout něco, cokoliv - to už jim vůbec nepřipadá příliš riskantní, nepřipadá předem odsouzené k nezdaru… Velká je síla motivace. Zkoušejte tedy motivovat své šéfy a kolegy k přízni pro vaše návrhy. Začínejte tím, co by na daném projektu mohlo zajímat je osobně. Získávejte spojence obdobným způsom.



Příklad: Jedna znalá sekretářka chtěla zvýšit plat. Několik jiných v jejím okolí předtím zdvořile požádalo šéfa o platový pohovor; a při pohovoru uváděly svědectví o své dobré práci. Slušně připomínaly, že přidáno dostala už ta i ta i ona… „Nešlo by to tedy i u mne?“ tázaly se nakonec. A po odpovědi NELZE vydatně brblaly - na všechno, kromě sebe.

Nikdy neřeknu šéfovi ne. Přinést šéfovi poštu v zubech, protože se mu to líbí? Více ZDE .

Ta znalá navrhla šéfovi, že má pro něj pár tipů, jak mu ušetřit čas, zbavit ho starostí, zvýšit úspěch, prestiž, snížit množství problémů… Pohovor se uskutečnil bleskově. Znalá sekretářka navrhovala ochránit svého šéfa před zdlouhavým zacvičováním nové síly, před riziky konkurzního řízení, před riskantním delegováním úkolů někomu, koho dobře neznáte a kdo dobře nezná vás… Záchrana spočívala v tom, že šéf ji nenechá zlanařit jinou firmou, která jí nabízí o pět tisíc víc. S velikou úlevou jí šéf těch pět tisíc přidal a ještě poděkoval za včasné informování. Takže -NELZE, nebo LZE? Na kom to záleží?