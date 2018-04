Pracuji devět hodin, zaplaceno mám osm

Zaměstnavatel porušuje pracovněprávní předpisy týkající se pracovní doby zaměstnance. Obraťte se tedy na kontrolní odbor úřadu práce, pod nějž sídlo zaměstnavatele patří. Neníli sjednána kratší pracovní doba, může činit maximálně 40 hodin týdně. Práce konaná nad tento rámec je prací přesčas.

Za ni náleží zaměstnanci (není-li ve smlouvě sjednána mzda již s přihlédnutím k práci přesčas) příplatek nebo náhradní volno. Práci přesčas přitom může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit ve výjimečných případech, jde-li o vážné provozní důvody. Není tedy možné pravidelně prodlužovat délku pracovní směny zaměstnance.

Do výše uvedené stanovené týdenní pracovní doby se nezapočítává přestávka v práci. Předpokládáme-li, že zaměstnankyně má v daném případě rovnoměrné rozvržení pracovní doby na pět osmihodinových pracovních směn, pak doba výkonu práce má činit osm hodin a další půl hodiny tvoří přestávka v práci. Pokud zaměstnankyně stráví v práci každý den celkem devět hodin, měla by pracovní směna činit devět hodin, půl hodiny (nebo i hodinu) by měla tvořit přestávka v práci a zbývající doba, kdy zaměstnankyně má vykonávat práci dle pokynů zaměstnavatele, je prací přesčas.