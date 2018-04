Pracuji, i když marodím

Zdraví je to nejcennější. Novou práci si po čase člověk najde, ale nové zdraví už nikdy nikde nesežene. Tohle ví každý. Ale nakonec jde stejně kvůli obavě ze ztráty místa zdraví stranou. "V lednu jsem dostal chřipku. Snažil jsem se jí léčit za pochodu v práci.

Bylo mi ale tak zle a měl jsem horečky, ze kterých jsem skoro omdléval, že jsem sinechal vystavit pracovní neschopenku," vypráví pětačtyřicetiletý projektant Luboš z Liberce, který si přeje zůstat v anonymitě. "Ale zaměstnavatel mi po asistence posílal domů práci, často mi i sám volal," dodává.

C o řekne lékař, to platí





V práci jsme jako sardinky. Musíte mít prostor a vzduch. Čtěte ZDE .

N

O

V práci děláme zbytečnosti!

Více ZDE .

V

Nejvíce prostonaných dnů měly loni na svědomí nemoci páteře a meziobratlových plotének.

Na druhém místě v délce pracovní neschopnosti jsou nemoci dýchací soustavy a úrazy.

Nejčastěji Češi marodili kvůli infekcím horních cest dýchacích a chřipce.



Zdroj: ČSSZ

Lubošův zaměstnavatel měl na rozdíl od jeho lékaře pocit, že zaměstnancův zdravotní stav není tak vážný, aby nemohl alespoň částečně pracovat. "Na mé námitky odpovídal výhrůžkami, že mohu být propuštěn pro nadbytečnost, když nemocí dokazuji, že na pracovišti není má přítomnost nezbytná. Raději jsem mu vyhověl. Léčení se pak vleklo čtyři týdny, antibiotika nezabírala," vypráví projektant Luboš.Jeho lékař mu samozřejmě vynadal. Podle něho se stačilo týden v klidu poctivě léčit a za dva týdny mohl být Luboš fit. Navíc, pokud by jej v době, kdy pracoval u rýsovacího prkna, navštívil kontrolor správy sociálního zabezpečení, mohl by přijít o nemocenskou kvůli nedodržování léčebného režimu. "Pokud lékař uzná, že je zaměstnanec neschopen práce, je to závazné i pro zaměstnavatele. Ten v žádném případě nesmí zaměstnance jakkoliv úkolovat během jeho pracovní neschopnosti," říká advokát Aleš Růžička. Pokud by zaměstnavatel trval na svém a vyhrožoval výpovědí, i přesto by mu mělo být odpovědí důrazné ne. Dostane-li se zaměstnanec do podobné situace, měl by okamžitě požádat o pomoc příslušnou správu sociálního zabezpečení nebo Inspekci bezpečnosti práce.Chování Lubošova zaměstnavatele rozhodně neschvaluje Bedřich Danda ze Svazu podnikatelů České republiky. Podotýká však, že pokud bude schválen jeden z návrhů o nemocenském pojištění, tlak na to, aby i během pracovní neschopnosti zaměstnanec pracoval, vzroste.Danda má na mysli tu variantu zákona, podle níž má zaměstnanci první dva týdny pracovní neschopnosti vyplácet zaměstnavatel náhradu mzdy. "Na to naše podniky nemají. Navíc zbytek lidí v práci bude za kolegu dělat, možná vzniknou i přesčasy. Náklady na zaměstnance tak neúnosně vzrostou a každý zaměstnavatel bude hledat cesty, jak by zaměstnanec i přes nemoc práci odvedl," říká.Zvláště ti, kdo obětují práci první poslední, by měli vědět, že nemoc je dobré léčit už v zárodku. Ale ne v práci. O to déle pak člověk marodí doma a nepomůže tím ani svému zdraví, ani zaměstnavateli.Danda ze Svazu podnikatelů připomíná, že neschopenka bývá často zneužívána. "Někdo má nové místo, dá výpověď a chce hned odejít z práce. A když ho nepustíte, přijde s neschopenkou, ale přitom pracuje pro nového zaměstnavatele," říká. Tady je na zaměstnavateli, aby dal podnět správě sociálního zabezpečení. "Ta situaci prošetří a rozhodne, zda dojde k odebrání nemocenské. Může tak učinit i na základě písemného prohlášení zaměstnavatele a dalších svědků. Musí však jít o skutečně věrohodné a prokazatelné dokumenty, které se dále prošetřují," vysvětluje Štěpánka Mikešová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.Řada lidí spoléhá na to, že se na ně při kontrole nedostane. A čísla jim dávají za pravdu. Například v loňském roce ukončilo pracovní neschopnost na 3 830 000 lidí. Správy sociálního zabezpečení za rok 2003 provedly přitom dohromady 267 240 kontrol dodržování léčebného režimu. Z toho ve 12 131 případech správa zjistila jeho porušení.

P ozor, u dveří zvoní kontrolor!