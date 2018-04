Pracuji jen napůl, firma to vítá

Helena Fanfrlíková pracuje v T-Mobile jako firemní překladatelka. Aby se mohla vedle zaměstnání věnovat malé dceři, přešla na zkrácený úvazek. „Pracuji sice obvyklých osm hodin denně, ale jenom čtyři dny v týdnu,“ říká. Díky třídennímu víkendu netrpí pocitem, že by jí něco v domácnosti či soukromém životě utíkalo.

Přiznává, že pokud by zaměstnavatel její žádost o zkrácený úvazek odmítl, zřejmě by se nevracela do práce brzy po narození dcery a vyčerpala by celou rodičovskou dovolenou. „Při ní bych pracovala asi jen příležitostně, například na živnostenský list,“ uvažuje Helena Fanfrlíková. Podle ní je úprava pracovní doby rodičů výhodná i pro firmy. Zaměstnanec, jemuž vyjdou nadřízení vstříc, je loajální a nemusí svou rodinnou situaci řešit odchodem ke vstřícnější konkurenci.

I odborníci mívají děti

S rostoucí ekonomikou a klesající nezaměstnaností začíná české zaměstnavatele trápit to, co dříve viděli jen při cestách na Západ – nedostatek kvalifikovaných odborníků. Chybějí kvalitní informatici, ale třeba i znalci textilní výroby. „Zaměstnavatelé umožňující zkrácené úvazky mají na trhu práce konkurenční výhodu,“ upozorňuje personální ředitel počítačové společnosti IBM Petr Draxler.

Pro matku či otce malých dětí, kteří se chtějí věnovat výchově, a přitom neztratit kontakt s oborem, bývá právě pracovní doba hlavním kritériem při hledání zaměstnání. Stejně tak ovlivňuje i jejich rozhodnutí, zda po narození potomka v podniku zůstat. Prozíravá firma si uvědomuje prostou skutečnost, že i prvotřídní odborníci mívají děti.

Přesto se nedá jednoznačně říci, že zkrácené úvazky se vyplatí všem firmám. Hranice mezi zaměstnanci, kteří tuto možnost dostávají, a těmi, kteří mají smůlu, je na první pohled paradoxní. Manažeři pracující denně deset dvanáct hodin mají mnohem větší šanci než třeba pokladní v supermarketu sedící za kasou v průměru jen osm hodin.

V loňském průzkumu SC & C pro organizaci Gender Studies zaměstnavatelé často poukazovali na to, že „dva zaměstnanci na čtyři hodiny se nerovnají jednomu zaměstnanci na osm hodin.“ Za každého z nich musí firma odvádět zdravotní a sociální pojištění, dále ho pojistit pro případ nemoci či úrazu. Zaměstnanec, který pracuje třeba jen tři dny v týdnu, se vyplatí, jen pokud „cena“ jeho schopností převýší tyto ztráty.

Dalším důvodem, proč může být pro firmu výhodné zaměstnancovým požadavkům ustoupit, jsou peníze vynaložené na jeho dřívější školení, benefity či postupně se zvyšující mzdu. I to se však týká jen vysoce kvalifikovaných pracovních sil nebo manažerů.

Sedím doma a jsem v práci

Lidé, kteří pracují převážně na počítači, mají více možností. Jejich zaměstnavatelé zpravidla nepočítají hodiny a minuty, které strávili v kanceláři. Důležitý je pro ně výsledek. Proto se nezaměřují ani tak na to, jak zaměstnancům zkrátit úvazky, ale jak jim umožnit pracovat na dálku z domova a v čase, který jim vyhovuje.

Personální ředitel IBM Petr Draxler říká, že zkrácený úvazek využívá jen malá část zaměstnanců, přestože to firma umožňuje. „Na druhou stranu většina z nich využívá program, v jehož rámci mohou pracovat pružně z domova nebo z kteréhokoliv místa, kde je to pro ně v danou chvíli výhodné. To někdy dělají až tři čtvrtiny našich zaměstnanců,“ popisuje Petr Draxler.

Co může firma udělat pro rodiče

Zkrácený úvazek

+ Zaměstnanci se mohou vrátit z rodičovské dříve, než musí. Neodcházejí ke konkurenci. Jejich produktivita bývá v průměru vyšší než u zaměstnanců, kteří pracují 8 hodin denně.

– Pokud zaměstnavatel přijme na zbytek pracovní doby nového člověka, vyjde ho to dráž, než kdyby zaměstnával jednoho na plný úvazek.

Posunutí pracovní doby

+ Zaměstnanci, který může přijít do práce třeba o hodinu dřív než ostatní a o hodinu dřív odejít, tolik nezasahuje rodinný život do práce. Nemusí se tak stresovat s nákupy či hlídáním dětí.

– Může váznout spolupráce v týmu či střídání směn.

Pružná pracovní doba

+ Zaměstnanec má stanoveno jen minimální rozpětí hodin, které musí ve firmě vždy strávit (například od 11 do 14 h). Příchod a odchod si určuje sám podle potřeby.

– Nevýhoda je stejná jako u posunutí pracovní doby; navíc zde hrozí nejistota kolegů, kdy bude zaměstnanec během dne na pracovišti k zastižení.

Práce z domova

+ Zaměstnanec si může rozvrhnout pracovní dobu sám a neztrácet čas cestováním. Navíc může dohlížet na dítě, se kterým doma zůstane.

– Klade nároky na vůli pracovníka. Hrozí, že bude úkoly odkládat, dohánět je večer a celý den se stresovat.