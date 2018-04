Pracuji ve svátek. Co mohu očekávat?

Na Vánoce, na Nový rok, ale i o dalších svátcích si většina lidí užívá volného času. Existují však profese a firmy, které musí fungovat i během dnů volna. Řada pracovišť Českých aerolinií pracuje po celý rok v sedmidenním provozu od pondělí do neděle, 24 hodin denně.

Podobně je tomu v železniční a městské dopravě, v energetických firmách a podobně. Zaměstnanci se na těchto místech střídají podle stanoveného rozvrhu směn, a pokud jim tedy směna podle rozvrhu připadne na svátek, jedná se o jejich běžný pracovní den.

„V nepřetržitém režimu práce pracují především piloti, palubní průvodčí, pracovníci odbavení cestujících, supervizoři, prodejci letenek,“ uvádí tisková mluvčí ČSA Jitka Novotná. Dále jsou to i řidiči motorových vozíků, kuchaři, cukráři, prodavači v prodejnách Duty Free, operátoři skladování v Cargu, letečtí mechanici a avionici při údržbě letadel, dispečerská pracoviště technického úseku a řada dalších lidí.

Ve většině společností je problematika práce ve svátek upravena ve vnitřních směrnicích či organizačních normách, které vycházejí ze zákoníku práce a zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě.

Která práce nepočká

Právě zákoník práce říká, že zaměstnanci lze nařídit jen práce jako ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.

Přitom v den nepřetržitého odpočinku v týdnu je možné zaměstnanci nařídit jen přesně vyjmenované práce, které nemohou být provedeny v pracovních dnech. Patří mezi ně například nakládací a vykládací práce, inventurní a závěrkové práce, práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních a kulturních potřeb obyvatel či krmení a ošetřování hospodářských zvířat.

Režim práce se určuje i na svátek

Na práci ve svátek zaměstnanec nemusí být podle zákona předem upozorněn. „Nicméně zaměstnavatel by se měl chovat mravně, a pokud je mu předem známo, že takováto situace nastane, měl by zaměstnance na tuto možnost upozornit,“ radí právník Ladislav Koubek. Většinou to zaměstnavatelé i dělají. Konkrétně všichni zaměstnanci ČSA vědí, v jakém režimu práce budou pracovat, tato informace je i součástí inzerce při náboru nových zaměstnanců. Navíc je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance o jeho právech a povinnostech, které musí obsahovat i stanovení týdenní pracovní doby a její rozvržení.

V některých firmách je problematika práce ve svátek ošetřena i v kolektivní smlouvě, jako například ve Fakultní nemocnici Brno. „Při stanovení pracovní doby se vychází z ustanovení zákoníku práce, pracovního řádu FN Brno a problematika práce ve svátek je ošetřena v kolektivní smlouvě a v interní směrnici k zajišťování pohotovostních služeb,“ řekla tisková mluvčí nemocnice Anna Nesvadbová. Není to však podmínkou.

Odměna i náhradní volno

Pokud budete pracovat ve svátek, přísluší vám pochopitelně i náhrada mzdy. Ale nejen to. „Zaměstnanec má kromě náhrady mzdy nárok i na náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu musí být poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Zaměstnavatel se také může se zaměstnancem místo náhradního volna dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku,“ řekl Ladislav Koubek.

Práci ve svátek neodmítejte

Zaměstnanec by v žádném případě neměl práci ve svátek, která byla nařízena ze zákonem stanovených důvodů, odmítnout. „V případě, že tak učiní, má to pro něj za následek porušení pracovní kázně, které by mohlo být považováno za hrubé. Záleží ještě na vnitřních předpisech zaměstnavatele. A právě hrubé porušení pracovní kázně může být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru podle ustanovení zákoníku práce,“ upozornil právník Ladislav Koubek.

