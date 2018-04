Šéf ČSSZ: Pracující a podnikající důchodci mohou žádat o zvýšení penze

Kdo může získat vyšší státní penzi a koho se navýšení netýká?

Navýšení se netýká těch, kdo si v penzi přivydělávají na brigádách na základě dohody o provedení práce, která nezakládá účast na důchodovém pojištění. Důchod může být zvýšen jen za dobu výdělečné činnosti získanou po 31. prosinci 2009, která zakládá účast na pojištění, a to za každých 360 kalendářních dnů této činnosti. Požádat o navýšení tedy mohou senioři a seniorky, kteří pobírají starobní důchod a jsou zaměstnaní nebo podnikají.

Kolik důchodců si o zvýšení žádá?

V roce 2016 jsme obdrželi 73 tisíc žádostí o přepočet. Na začátku letošního března jsme evidovali již 13 tisíc došlých žádostí.

O jakou částku se důchod navýší?

Částka, o kterou se důchod navýší, je individuální, protože se stanovuje z výpočtového základu, ze kterého byl důchodci vyměřen jeho starobní důchod. U důchodců, kteří pobírají důchod a současně při něm pracují, činí zvýšení 0,4 procenta výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dnů. Nárok na toto zvýšení vznikne ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti. Případný nezhodnocený zbytek dnů se použije pro eventuální následující zvýšení.

Co se do potřebných 360 dnů nezapočítává?

Za dobu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění se započítávají kalendářní dny. Ale pozor, do těchto 360 dnů se nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti.

Příklad 1: Důchodci panu Novákovi byl přiznán starobní důchod od 10. 2. 2016, který byl vyměřen z výpočtového základu 18 565 Kč. Při pobírání důchodu pracoval nepřetržitě dál. V dalším období nebyl nemocný a ani neměl jiné nezapočitatelné dny. Zvýšení důchodu mu bude náležet ode dne následujícího po dni, kdy získal 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tj. od 4. 2. 2017. Pokud si požádá o zvýšení důchodu, bude mu starobní důchod od tohoto data zvýšen o 75 Kč (0,4 % z výpočtového základu 18 565 Kč). Příklad 2: Důchodci panu Novákovi byl přiznán starobní důchod od 10. 2. 2016, který byl vyměřen z výpočtového základu 18 565 Kč. Při pobírání důchodu pracoval nepřetržitě dál. V dalším období byl 20 dnů nemocný a v prosinci 2016 si vzal 5 dnů neplaceného volna. Zvýšení důchodu mu bude náležet ode dne následujícího po dni, kdy získal 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tj. od 1. 3. 2017. Pokud si požádá o zvýšení důchodu, bude mu starobní důchod od tohoto data zvýšen o 75 Kč (0,4 % z výpočtového základu 18 565 Kč).

zdroj: ČSSZ

Navýšení penze není automatické, o přepočet je potřeba požádat. Jakým způsobem a co je potřeba doložit?

Zvýšení důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení výhradně na základě písemné žádosti. Tu je možné podat nejlépe prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště. Zde klientům odborníci poskytnou pomoc jak s její formulací, tak i při kompletaci potřebných dokladů. Žádost lze případně zaslat také přímo na ústředí ČSSZ. K žádosti se předkládá evidenční list důchodového pojištění prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud již nebyl zaměstnavatelem zaslán ČSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné předkládají výpis z evidence OSVČ, který jim vydá příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Můžete doporučit, kolik dnů po dosažení potřebné pracovní činnosti je podle vašich zkušeností optimální podat žádost?

O přepočet je možné požádat bezprostředně po dosažení 360 dnů výdělečné činnosti. Pokud je však v tomto období 360 dní např. nějaká doba pracovní neschopnosti nebo jiné dny, které se pro zvýšení nezapočítávají, je třeba o tyto dny období tzv. „nastavit“ a požádat o zvýšení až v okamžiku, kdy bude získáno 360 započitatelných dní. K žádosti by měl být vždy přiložen evidenční list důchodového pojištění, který prokáže získání 360 dnů (pokud již není v evidenci ČSSZ), nebo u osob samostatně výdělečně činných výpis z evidence OSVČ, který vydá příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

DANĚ 2017 Vyplňte daňové přiznání pohodlně on-line, chytrý tiskopis počítá za vás Jak správně vyplnit daňové přiznání a kde zjistit, jaká daňová zvýhodnění můžete uplatnit? VYPLNIT FORMULÁŘ ON-LINE

Jestliže pracující důchodce požádá o přepočet penze až po několikaleté pracovní činnosti, například po třech letech, jak dlouho může vyřízení trvat?

V případech, kdy občan žádá o zvýšení až po několika letech pracovní činnosti, popř. při ukončení pracovní činnosti, je vyřízení takové žádosti náročnější, neboť za každé 360denní období musí být zvýšení provedeno zvlášť. Podá-li občan např. žádost o zvýšení po 3 letech, obdrží tři rozhodnutí o zvýšení, každé za jedno 360denní období. Česká správa sociálního zabezpečení vyřizuje takové žádosti průběžně s ohledem na personální kapacity a s tím, že přednostně jsou vyřizovány nové žádosti o důchod. Vyřízení takového přepočtu může trvat i několik měsíců, přesto je nutné říci, že občan o žádnou částku nepřijde, zvýšení mu bude doplaceno zpětně od nároku.

V jaké nejkratší době bývají žádosti vyřízeny?

Jde-li o žádost, která je uplatněna krátce po dosažení 360 dnů souběhu pobírání důchodu s výdělečnou činností, je to zpravidla do dvou měsíců.

V jakých případech se může vyřízení žádosti protáhnout?

Jde například o situace, kdy je nutné u zaměstnavatele došetřovat odečtené doby, popř. vyžadovat samotný evidenční list důchodového pojištění. Může jít také o případy, kdy je uplatněna žádost o úpravu důchodu až po několika letech, případ se může protáhnout i z důvodu exekučních srážek z důchodu. Pokud Česká správa sociálního zabezpečení nějaké údaje došetřuje, je o této skutečnosti občan informován dopisem.

Jestliže o přepočet žádá důchodce, který je zaměstnaný, předkládá evidenční list důchodového pojištění – to znamená, že o něj musí požádat svého zaměstnavatele?

Ano, zaměstnanec musí svého zaměstnavatele požádat o vyhotovení evidenčního listu důchodového pojištění za příslušné období.

OSVČ musejí doložit výpis z evidence OSVČ, který jim vydá příslušná OSSZ. Kompletní výpis je ale k dispozici, až když OSVČ podá daňové přiznání a odevzdá Přehled o příjmech a výdajích. U OSVČ je tedy optimální žádat o přepočet penze až po každoročním odevzdání Přehledu?

Ano, pokud není samostatná výdělečná činnost ukončena uprostřed roku, je vhodné vyčkat na další kalendářní rok po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Případně je možné předložit doklad o účasti na sociálním pojištění s přehledem o zaplacených zálohách.

Žádost o zvýšení důchodu může podat i příjemce předčasného starobního důchodu, ale až po dosažení důchodového věku. Proč?Poživatel tzv. předčasného starobního důchodu nemůže podle zákona o důchodovém pojištění vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění do doby, než dosáhne řádného důchodového věku. Pokud takovou výdělečnou činnost vykonává, nemá v daném období nárok na výplatu starobního důchodu. Nemůže tedy dojít k situaci, že by poživatel tzv. předčasného starobního důchodu před dosažením řádného důchodového věku vykonával výdělečnou činnost v souběhu s pobíráním starobního důchodu, nesplní tedy základní podmínku pro zvýšení důchodu pracujícím důchodcům. Toto omezení končí s dosažením důchodového věku. To znamená, že po jeho dosažení může občan bez omezení vykonávat výdělečnou činnost a tato doba se mu bude hodnotit pro zvýšení důchodu. Poprvé k takové situaci může dojít 360 dnů od dosažení řádného důchodového věku.

Příklad 3: Důchodkyni paní Dvořákové byl přiznán předčasný důchod od 4. ledna 2016, který byl vyměřen z výpočtového základu 10 468 Kč. Při pobírání předčasného důchodu si od 1. dubna našla práci a byla zaměstnaná do konce května 2016, což znamená, že jí byla pozastavena výplata předčasné penze. 31. května 2016 dosáhla paní Dvořáková důchodového věku a pokračovala v pracovní činnosti u svého zaměstnavatele. Výplata předčasného starobního důchodu jí byla na základě její žádosti od data dosažení důchodového věku obnovena. Pokud nebude nemocná a nebude mít jiné nezapočitatelné dny, získá po dosažení důchodového věku výdělečnou činností 360 kalendářních dnů dne 25. 5. 2017 a od data 26. 5. 2017 jí bude předčasná penze navýšena o 42 korun (0,4 % z výpočtového základu 10 468 Kč). Pozn: Za dobu odpracovanou do dosažení důchodového věku (v období od 1. 4. 2016 až 31. 5. 2016), kdy nepobírala předčasný starobní důchod, měla paní Dvořáková nárok na zvýšení procentní výměry důchodu, resp. na snížení tzv. srážky za předčasnost.

Fakta: