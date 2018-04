Pracující důchodci si mohou požádat o zvýšení státní penze

O zvýšení výměry své penze můžete požádat, pokud jste si od 1. ledna 2010 k penzi přivydělávali, ať už nepřetržitě či přerušovaně. Za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti si důchod můžete nechat zvednout o 0,4 procenta výpočtového základu, z něhož vám byl vyměřen.

Nově mohou žádat i senioři v předčasné penzi

"Žádost o úpravu starobního důchodu je možné podat podle místa trvalého pobytu důchodce, a to na místně příslušné správě sociálního zabezpečení. S podáním žádosti o zvýšení je však třeba vyčkat až do doby, než má žadatel jisté, že nárok na zvýšení získal," upozorňuje Pavel Gejdoš, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Jak dodává, navýšení procentní výměry o 0,4 procenta se vztahuje až na doby výdělečné činnosti vykonávané po 31. prosinci 2009. Do celkového počtu 360 dnů se přitom nezapočítávají doby pracovního volna bez náhrady příjmu, neomluvené nepřítomnosti v práci a například ani doba pracovní neschopnosti.

Nově o toto navýšení mohou požádat i senioři, kteří pobírají předčasnou penzi a již dosáhli důchodový věk. Podle nové právní úpravy se i v tomto případě započte výdělečná činnost získaná v roce 2010 a později.

Kdy vznikne nárok na zvýšení Navýšení náleží vždy až po ukončení výdělečné činnosti , pokud starobní důchodce získá nepřetržitě nebo přerušovaně alespoň 360 dnů výdělečné činnosti,

, pokud starobní důchodce získá nepřetržitě nebo přerušovaně alespoň 360 dnů výdělečné činnosti, nebo po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti (za nepřetržitý výkon výdělečné činnosti se považuje i situace, kdy na kalendářní den skončení bezprostředně navazuje kalendářní den začátku výkonu jiné výdělečné činnosti)

zdroj: ČSSZ



Příklad zvýšení důchodu:



Žena pracuje jako učitelka a pobírá přitom řádný starobní důchod, který jí byl přiznán od 15. srpna 2009 ve výši 13 000 korun. Vedení školy s ní opakovaně uzavírá pracovní poměr vždy na dobu školního vyučování, tedy na deset měsíců (přes prázdniny nepracuje). Pracovala a pracuje od 1. září 2009 do 30. června 2010 a od 1. září 2010 do 30. června 2011. Plánuje, že od 1. září 2011 uzavře dohodu o pracovní činnosti na dobu do 30. června 2012.

Doba potřebná pro zvýšení se počítá až od 1. ledna 2010. Potřebných 360 kalendářních dnů získá 26. února 2011. Jestliže by k tomuto datu ukončila výdělečnou činnost, náleželo by jí zvýšení důchodu o 0,4% výpočtového základu již od 27. února 2011. Vzhledem k tomu, že výdělečná činnost dále trvá, je třeba pro nárok na zvýšení vyčkat až do ukončení výdělečné činnosti, tedy do 30. června 2011. Zvýšení se přizná od 1. července 2011.

Jak vysoký bude důchod po zvýšení:

Částka 13 000 korun byla od lednové splátky roku 2011 valorizována o 483 korun (60 korun základní výměra + 3,9 % procentní výměra) na 13 483 korun. Od 1. července 2011 se důchod zvýší o 0,4 procenta výpočtového základu, z něhož byl v roce 2009 vyměřen (18 050 korun), tedy o 73 korun. Od 1. července 2011 tak penze ženy činí 13 556 korun.