Pracující student a daně

Student, který se soustavně připravuje na budoucí povolání, má nárok na snížení základu daně z příjmů o základní odpočet - to jest 3170 korun měsíčně - a o odpočet z důvodu studia, což činí 950 korun měsíčně, to jest 11 400 korun ročně. Pokud studuje po celé zdaňovací období kalendářní rok, má nárok na uplatnění celého ročního odpočtu z důvodu studia, i když mu příjmy plynuly pouze v několika měsících. Pokud ukončí studium například ke konci června, má nárok na poměrnou část odpočtu za studenta, tedy 6 měsíců po 950 korunách, a to i v případě, že nastoupil do zaměstnání až v srpnu téhož roku. Pak se odpočet provede při ročním zúčtování daně z příjmů.

Podmínkou pro uplatnění odpočtu z důvodu studia je podepsaný formulář - Prohlášení - a potvrzení školy o tom, že se student soustavně připravuje na budoucí povolání. To jest, že nestuduje střední školu při zaměstnání nebo formou kombinovaného studia, není v době studia výdělečně činný a nepobírá podporu v nezaměstnanosti. Možnost odpočtu z důvodu studia je dále omezena věkem studenta, může být uplatněna naposledy v měsíci, kdy dovrší 26 let věku, nebo u denního (prezenčního) doktorského studijního programu naposledy v měsíci, kdy dovrší 28 let věku.

Pokud tedy student uzavře se zaměstnavatelem pracovní smlouvu či dohody o provedení práce a podepíše u něj Prohlášení, zaměstnavatel mu rovnou při výplatě mzdy snižuje základ daně o 950 korun každý měsíc. Pokud má student současně ještě jedno zaměstnání, nebo současně pracuje ještě na brigádách na dohodu o provedení práce, tam se mu už základ daně nesnižuje a odvádí se celé zálohy na daň.