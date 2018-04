Prague College přináší na český trh nové možnosti vyššího vzdělání

Od června 2004 zahajuje činnost jedinečný vzdělávací projekt s názvem Prague College. Umožňuje absolventům středních škol (bez ohledu na datum jejich maturitního vysvědčení) získat mezinárodně platný diplom či certifikát ve vybraných oborech. Studium probíhá v angličtině, ve skupině dle znalosti jazyka.

Prague College vznikla podle vzoru vyšších škol ekonomického a technického zaměření, které mají dlouholetou a úspěšnou tradici v zahraničí. Svůj studijní plán však přizpůsobila požadavkům českého trhu a současným vzdělávacím potřebám.

Absolventi Prague College budou v nových podmínkách Evropské unie snadněji hledat práci a také mohou kdykoli pokračovat ve studiu na universitách celé Evropské unie i ostatního světa. První semestr na Prague College bude otevřen v říjnu 2004.

Prague College nabízí jedinečné vzdělávací prostředí, kde výuka zaměřená na rozvoj pracovních, počítačových a tvůrčích dovedností probíhá výhradně v angličtině. Důležitým aspektem je prostředí školy, které stimuluje posluchače k praktickému přístupu ke studiu. Studenti si mohou vybrat certifikovaný kurz nebo se věnovat diplomovému programu. Programy budou dále upravovány

v návaznosti na aktuální vývoj ekonomiky a měnící se potřeby zaměstnavatelů.

Absolutorium vede k získání mezinárodně uznávaného diplomu, který se řadí na stupeň mezi maturitní vysvědčení a vysokoškolský titul. Prague College navazuje partnerství s potenciálními zaměstnavateli, kde si studenti již v průběhu studia mohou ověřit své znalosti.

Partnerem a garantem, který zaštiťuje jak zkoušky, tak udělování diplomů, je „Oborová zkušební komise Londýnské obchodní komory“ (London Chamber of Commerce Industry Examination Board). Akreditace studijních programů „Odborem dalšího vzdělávání dospělých” Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhá právě v těchto dnech, což znamená, že diplomy Prague College budou uznávány vzdělávacími institucemi jak v České republice, tak v zahraničí.

Studijní programy Prague College jsou zaměřené na dovednosti v oboru obchodu, ekonomie a informační technologie. Jsou zakončeny získáním certifikátů a diplomů, které jsou v rámci britského systému národních diplomů a kvalifikací plně uznávány, a to ve třech úrovních:

1. Základní certifikované programy, délka trvání – tři semestry

2. Střední diplomované programy, délka trvání – pět semestrů

3. Vyšší diplomované programy, délka trvání – pět semestrů

„Flexibilní struktura naší školy umožňuje posluchačům ušetřit čas i peníze. Pokud vezmeme jako měřítko běžné vyšší školy a univerzity, pak jsou naše tří-semestrální certifikované programy Prague College srovnatelné s jeden a půlletým studiem, zatímco diplomované pěti-semestrální programy, které tradičně trvají dva a půl roku, lze na naší škole zvládnout za pouhých 18 měsíců. Posluchači mohou začít studovat na začátku kteréhokoliv semestru – v říjnu, lednu či dubnu.“ vysvětluje zkladatel

a ředitel školy Prague College, Douglas Hajek.

Studijní programy Prague College jsou sestaveny tak, aby studenti mohli rozvíjet své jazykové

i profesní dovednosti současně, což znamená, že si v nabídce programů vyberou skutečně všichni, ať už je jejich znalost angličtiny základní či pokročilá.

Tvrzení, že Prague College je skutečně škola pro každého, není tedy nijak přehnané!

SOUHRN ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O PRAGUE COLLEGE:

Výukový projekt Prague College bude realizován ve třech etapách:

1. School of Business – zahájí činnost v říjnu 2004; její programy nabídnou širokou škálu kurzů v následujících oblastech: business, IT pro business a kulturní management

2. School of Computing – zahájí činnost v říjnu 2005; její programy nabídnou studium v oborech: network management, programování, implementace databázových programů a web design

3. School of Design – zahájí činnost v říjnu 2006; do její specializace budou primárně spadat: počítačová grafika, reklama a print design. Po zahájení základních programů začne Prague College okamžitě spolupracovat se zástupci významných organizací na přípravě dalších krátkodobých vzdělávacích programů.



Kdo může na Prague College studovat:

>> absolventi středních škol, kteří nebyli přijati na státní vysoké školy a studium na soukromých univerzitách je pro ně nedostupné

>> studenti, kteří nedovedli svá studia na univerzitě do úplného konce

>> mladí lidé, kteří se zajímají o praktické vzdělání, jež by jim umožnilo okamžitý nástup do zaměstnání

>> studenti, kteří potřebují přípravku, tzv. “foundation year”, pro vstup na mezinárodní univerzitu

>> starší studenti, kteří chtějí zvýšit úroveň svých znalostí, přestože studia už mají dávno za sebou

>> zaměstnanci, kteří chtějí zlepšit své šance na další postup v rámci kariéry

>> zaměstnanci, které sponzorují jejich zaměstnavatelé

>> cizinci, kteří mají zájem o další možnosti vyššího vzdělání v anglickém jazyce



Co všechno Prague College svým studentům a posluchačům nabízí:

>> možnost získat mezinárodně akreditované britské diplomy, a to za méně než 18 měsíců

>> příležitost dosáhnout plynulé angličtiny díky výuce vedené výhradně v jazyce

>> možnost naučit se tomu nejlepšímu v daném oboru od vyučujících a přednášejících odborníků

>> možnost zápisu ke studiu třikrát do roka: v říjnu, v lednu a v dubnu!

>> možnosti denního i večerního studia

>> foundation year pro studenty uvažující o zahraniční univerzitě a mající studijní pauzu

>> pro rodiče zabezpečení péče o dítě v průběhu výuky

>> praktická výuka na pracovišti

>> stipendia, odborné praxe, finanční výpomoc

>> asistence při hledání profesního uplatnění

Srovnání s konkurencí:

Prague College nelze srovnávat s žádnou jinou vzdělávací institucí, která v současnosti působí

v Praze. Existují zde nicméně tři typy škol, které se náborově zaměřují na stejný nebo minimálně podobný typ studentů. Ty však Prague College díky odbornému zaměření vysoko převyšuje. Náklady na studium na Prague College se pohybují mezi dolní a horní hranicí školného účtovaného institucemi vyššího, tzn. pomaturitního vzdělání (většinou jazykové školy).

Při srovnání s učebními programy, které se zaměřují na přípravu studentů k nadcházejícím přijímacím zkouškám, je zde patrný rozdíl: diplom Prague College je totiž hodnotný sám o sobě, bez ohledu na to, zda student ve svém úsilí o přijetí ke studiu na státní vysoké škole v budoucnu uspěje či nikoli.

A konečně Prague College bude bezpochyby vítanou alternativou i pro ty zájemce, pro které je studium na jedné ze dvou pražských anglo-amerických univerzit finančně nedostupné.