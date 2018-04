Praha kazí cenu práce

Ještě minulý týden například nabízela jedna firma vyučenému skladníkovi s maturitou, který ovládá práci na počítači, plat až 20 tisíc korun měsíčně. Stejné mzdy by dosáhl v jiné společnosti i chemik s maturitou, přičemž by to mohl být i absolvent. Další podnik, který potřeboval 10 operátorů skladů, nabízel zájemcům s čistým trestním rejstříkem a jen se základním vzděláním spoustu výhod, např. prodlouženou dovolenou.

"Je to obrovský handicap, hlavní město je schopno absorbovat velké množství pracovní síly. Zaměstnavatelé v okrese Praha-východ nejsou natolik ekonomicky silní, aby mohli nabízet takové platy jako v Praze," říká k tomu vedoucí oddělení trhu práce Hana Štecová.Blízkost hlavního města nicméně neznamená, že by někteří lidé neměli potíže s uplatněním. "Většinou to jsou středoškoláci, absolventi manažerských škol a obchodních akademií," upřesňuje Hana Štecová.

Najít uplatnění je složité, podobně jako jinde v republice, i pro maminky po mateřské dovolené, zdravotně postižené a pro lidi starší 50 let. Práci v okrese Praha-východ naopak snadno najdou lidé dělnických profesí, pokud jsou však zdraví a ochotní dělat fyzicky namáhavou práci. "Zájem je především o svářeče, strojní zámečníky, slévače a stavební dělníky," vypočítává vedoucí oddělení.

Desítky lidí se uplatní i jako prodavači a pokladní v obchodní zóně v Čestlicích u Prahy. Úřad práce v okrese Praha-východ evidoval koncem července 2065 žadatelů o práci, nezaměstnanost dosáhla 3,5 procenta, byla tudíž po okrese Praha-západ druhá nejnižší v republice. Zaměstnavatelé současně nabízeli prostřednictvím úřadu 813 volných míst, takže na jednu příležitost připadali tři nezaměstnaní. Republikový průměr je čtyřikrát vyšší.



Praha- východ - nezaměstnanost: srovnání červencových údajů



2001: 3,0

2002: 3,5

2003: 3,6

2004: 3,5

Zdroj: MPSV