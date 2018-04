Čtyři tipy, jak přežít v práci

Určitá míra stresu je podle odborníků zdravá. Stres zpočátku vede k vyšší pracovní výkonnosti i kreativitě. A jistá dávka stresu nás dokonce "otužuje", obdobně, jako bychom si postupně zvykali na chladnou sprchu. V přemíře je však stres škodlivý. Kdo mu podlehne, začne mít v práci potíže a může si přivodit nejen žaludeční vředy.

Existuje řada tipů i triků, jak najít v sobě správnou rovnováhu a přežít v pracovním prostředí bez dramatických osobních kotrmelců. A to i v situaci, kdy se po firmě začnou šířit nepříjemné zvěsti, že se chystá reorganizace, snižování platů i případné propouštění.

Pro inspiraci vybíráme čtyři užitečné tipy z publikace "Jak přežít v práci" vydané nakladatelstvím Computer Press.

Psychologický výzkum opakovaně ukázal, že naše pozitivní či negativní myšlenky ovlivňují naše vnímání. Pokud si tedy donekonečna opakujeme, že nás v budoucnu nečeká nic dobrého a že se z té práce brzy zhroutíme, je velká pravděpodobnost, že to tak bude. Pokud máte sklon k těmto "proroctvím", změňte uvažování.

Jak na to? Negativní hlášky, které se vám honí hlavou, si zakažte. Začněte používat pozitivní monology. Před stresovou situací tedy vypusťte z hlavy myšlenky tipu: "To se zase nepovede" – "Nevím, jak to zvládnu!" – "To bude ostuda."

Použijte pozitivní monolog typu: "Nejdřív to zkusím." – "Začnu mluvit pomalu a zřetelně." Zapomeňte i na vnitřní výčitky typu: "Selhal jsem" – "To nikdy nedokážu." Osvojte si monology ve stylu: "Jen klid, uvolni se." – "Bylo to lepší, než bych si myslel."

Motivující pozitivní výroky skutečně fungují. Pokaždé, když použijete tuto antistresovou metodu, bude to lepší.

Pokud se z práce vracíte vyšťavení a neumíte vypnout ani doma, zkuste změnit svůj pohled na věc. Zeptejte se nejprve sami sebe: "Co znamená můj život?" – "Co je pro mě v životě skutečně důležité?"– "Co momentálně nejvíc zanedbávám?"

Pak si položte otázku: "Co mohu udělat pro to, abych situaci změnil?" A začněte si dávat malé ale reálné cíle. Ale pozor, nesmí jít o idealizovaná přání typu: "Od zítřka odejdu z práce každý den přesně v 17 hodin, už žádné přesčasy." Nebo: "Musím teď začít cvičit každý den."

Malý a reálný cíl je například takový, když si řeknete: "Od zítřka odejdu každý druhý večer z firmy o půl hodiny dříve." – "Můžu cvičit jednou týdně alespoň čtvrt hodiny." A když to jednou nevyjde, nic se neděje – důležitý je směr vašeho nového životního letu. Pak si můžete stanovit etapové cíle, jinak si naprogramujete krach. Zkrátka, těšte se z malých úspěchů.

Stejně tak si dávejte malé etapové cíle i v plnění pracovních úkolů. Svou práci si rozporcujte a stanovte priority – co je třeba udělat hned, co odpoledne, co počká…

Velmi užitečnou technikou, jak se lépe soustředit na práci, je princip "prázdného stolu". Proč? Pouze ten, kdo pracuje koncentrovaně, pracuje zároveň efektivně. Když máte současně v zorném poli ještě další úkoly, nejsou to pouze vaše oči, co se zatoulávají k oné hromadě. I vaše podvědomí tím dostává neustále zprávu: "Ještě tohle všechno musíš dnes vyřídit," což odvádí vaši pozornost.

Když budete mít před očima pouze jeden úkol, patří vaše celková duševní energie výhradně tomuto úkolu. Když si navíc stanovíte časový cíl: "S tímto případem chci být hotový za hodinu!", budete v 90 procentech případů pracovat vysoce efektivně. Jestli o této jednoduché technice pochybujete, vyzkoušejte ji třeba jen po dva týdny. Ale důsledně. Když se dostaví úspěch, pokračujte.

Nenechte se vyždímat a zavalit pracovními úkoly od svých nadřízených. Zlaté slovíčko, které vám v tom může pomoct, zní: "NE!" Aby však váš nadřízený správně pochopil vaše "NE", dodržujte následující pravidla:

Prověřte si nejprve, zda úkol můžete převzít a splnit ho správně a v termínu.

Když na úkol nezbývá čas, vyslovte jasné "NE" – "Je mi líto, dnes to nemohu vyřídit."

Odmítnutí zdůvodněte co nejkonkrétněji – "Dnes pracuji celý den na projektu XY, který musí být zítra hotový."

Nabídněte alternativu, zda by mohl být úkol vyřešen jinak, později či někým jiným.

Upozorněte na důsledky, co bude znamenat, když úkol budete muset splnit, například: "Když úkol převezmu, odevzdám ten, na kterém momentálně pracuji, až za dva dny."

Když nadřízený vaše "NE" odmítne a úkol vám nařídí, buďte důslední – nechte důsledky skutečně dorazit! Pokud byste totiž oba úkoly zvládli v termínu, říct "NE" bude příště složitější a můžete získat i punc člověka, který se musí dlouho přemlouvat, aby své povinnosti vůbec plnil.

Stresová hranice není u každého stejná. Záleží na tom, jaký jste stresový typ. Jak jste na tom, vám napoví následující malý test.

Žijete v pohodě, nebo již ve stresu?

Odpovídejte ano/ne.

Na práci myslím velmi často, hned jakmile se ráno probudím. Nejednou si beru práci s sebou domů. Často mluvím o tom, že jsem ve stresu a mám hrozně moc práce. Leckdy pracuji dlouho do noci nebo také celou noc. Můj život se točí především (i časově) kolem práce. Několikrát jsem se přistihnul, že mě zajímá už jen téma práce. Mnohdy si práci beru i na dovolenou a na víkend. Jen tak sedět mě znervózňuje. Když kvůli práci přijdu pozdě domů, zpravidla mě to nijak nemrzí. Pracuji hodně, docela zvládám, ale můj výkon spíš klesá. Nezřídka se cítím malátný. Nemohu vypnout mobil, protože chci být neustále pracovně k zastižení.

Pokud jste víc než třikrát odpověděli ano, měli byste si co nejdřív pořádně odpočinout a přehodnotit své pracovní nasazení. Jestliže jste více než pětkrát odpověděli ano, je čas přibrzdit a začít se na sobě pracovat, aby vás stres nepřeválcoval. A když jste ano odpověděli u všech jedenácti otázek, je nejvyšší čas změnit směr, než vás budou muset vaši blízcí navštěvovat v nemocnici.

