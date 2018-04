Chcete zbohatnout na zlatě? Rozmyslete si, jak budete investovat

Cena zlata za posledních 20 let stoupla téměř na trojnásobek. Pro investory je to lákadlo, kdekdo už uvažoval o tom, že „prostě nějaké to zlato nakoupí“. Jenže to není tak snadné. Investování do zlata není o tom, zaběhnout do nejbližšího klenotnictví a koupit si tam prstýnek, který se vám líbí. Zlato můžete nakupovat a následně prodávat několika způsoby.



1 Zlato zlomkové

Téměř každý má doma zlatý prstýnek, náušnici-solitérku či přetržený řetízek. Vyhazovat zlato či stříbro v rámci jarního úklidu asi nikdo nebude, ale jestli ta náušnice není památka na milovanou babičku, mohli byste zlomky zkusit prodat.

Pozor: Netěšte se však na závratné bohatství. Takové zlato nemá žádný certifikát pravosti a nikdo další ho ve stejné podobě nekoupí, bude se s ním muset dál pracovat. To sráží jeho cenu. Vyplatí se obejít pár výkupen drahých kovů (zastavárny, zlatnictví). Cena hrstky zlata se může u jednotlivých obchodníků lišit o stokoruny, ale i o tisíce.

Orientační cena: 1 gram zlata, 14 karátů, cena 350 až 450 korun

2 Zlaté šperky

Investice do zlata Do zlata nedávejte všechny své peníze. Odborníci radí uložit do zlata maximálně 30 % volných prostředků.



Investice do zlata nejsou pojištěné.



Hodnota zlata je stálá, za stejnou cihličku zlata byste koupili slušné auto dnes i před 20 lety).



zlato je husté, kilogram je cihlička o hranách 11,6 x 5,1 x 0,95 centimetru.



Číslo slitku je uvedeno ve spodní části.



Ryzost, tedy čistota zlata je údaj, 24karátové zlato je nejvyšší ryzost.



Hmotnost slitku se udává v uncích nebo metricky.



Rafinerie, zpracovatel - nejznámější jsou Argor Heraeus, Perth Mint, Muenze Oesterreich.

Zdroj: Zlaťáky.cz

Pokud vás omrzel zlatý šperk, který je kompletní a funkční, možná bude mít vyšší hodnotu než zlomky. Může mít totiž uměleckou či historickou cenu. Pokud ji očekáváte, neměla by vaše cesta vést do zlatnictví, ale do aukční síně.

Historickou hodnotu nečekejte od prstýnku, kterého se chcete po rozvodu zbavit. S tím zamiřte opět do zlatnictví a zase jich obejděte několik. „Dostala jsem kdysi zlatý náramek, který se mi moc nelíbil. Léta ležel v krabičce, až jsem se odhodlala jej prodat. Nabídla jsem ho ve čtyřech zlatnictvích a nakonec ho prodala za 15 000 korun. Nejnižší nabídka přitom byla 11 000 korun,“ popisuje svou zkušenost úřednice Kateřina z Prahy.

Pozor: Hodnota šperků dovezených z dovolené u moře může být nižší - ryzost zlata bývá osm až devět karátů.

Orientační cena: 1 gram zlata, 14 karátů, cena 480 až 530 korun

3 Zlaté mince

Tady už jde opravdu o investiční zlato. Opět však nezáleží jen na velikosti a ryzosti mince, ale i na umělecké, případně sběratelské hodnotě. Člověk pořizující mince z drahých kovů by se měl ve sběratelském světě orientovat, nakupovat podle nějakého plánu, aby jeho zlato mělo nejen hodnotu drahého kovu, ale i tu sběratelskou.

Pozor: Letáková nabídka „úžasných zlatých mincí, vhodných jako dárek pro vnoučátka“ za pár stokorun obvykle znamená, že si koupíte lisovanou minci z obecného kovu navrchu pozlacenou. Umělecká hodnota i cena materiálu jsou nula nula nic.

4 Zlaté cihličky

Investiční zlato můžete nakupovat v podobě „cihliček“. Nepředstavujte si však velikost cihly stavební, ba ani cihličky, která bývá vidět v kriminálkách při scénách z vykrádání banky. Zlaté slitky začínají na 1 gramu (přibližně 1 300 korun), pořídit si můžete i kilogramové, to však abyste si připravili téměř milion. Zlatý slitek je opatřen ražbou a je dodáván spolu s certifikátem, pokud si ho necháte v neporušeném obalu, není při případném prodeji problém s ověřováním pravosti.

Mnohé firmy nabízejí možnost si na cihlu naspořit. Posíláte měsíčně, kolik můžete (minimum bývá 500 korun), a po čase dosáhnete na hodnotu slitku. Ten vám může společnost, u které spoříte, zaslat či uschovat.

Pozor: Čtěte dobře podmínky obchodu. Obvykle se za vše platí. Za to, že spoříte (klidně i pět procent z cílové částky spoření, ze 100 000 Kč tak hned na počátku zaplatíte 5 000), za to, že necháte zlato u firmy uschované, za to, že vám pošlou cihlu kurýrem. Poplatek za dopravu není zanedbatelný, může být mezi 500 až 900 Kč.

Orientační ceny: slitek 5 gramů - 5 400 korun, slitek 100 gramů - 100 000 korun

5 Papírové zlato – fondy

V Česku jsou dostupné některé podílové fondy investující hlavně do zlata nebo drahých kovů. Většinou mají slovo Zlatý či Gold přímo v názvu. Oblíbenou možností je také využití komoditních ETP - fondů, které jsou obchodovány na burze.

Některé fondy zlato fyzicky vlastní, u jiných je cena založena na tom, že je předem domluvena na budoucí obchody (takzvané deriváty). Výhodou fondů je opět to, že nemusíte vkládat velké peníze najednou, je možné si každý měsíc posílat tisícikorunu a postupně tak spořit. Za služby se znovu platí. Musíte počítat se vstupním poplatkem, například u Zlatého fondu ČP invest dáte při investici do 100 000 korun čtyři procenta z investované částky, od 100 000 do půl milionu tři procenta...

Pozor: „Zlaté cenné papíry“ jsou sice investicí s velkým potenciálem růstu, ale i se značnými výkyvy - propady i nárůsty ceny.

Zlaté kuriozity - bod varu a největší zlatá mince

Méně než 175 tisíc tun zlata bylo vytěženo od počátku civilizace, což představuje velikost krychle o hraně 21 metrů, která by se po zasunutí celá vešla pod Eiffelovu věž.



Kdyby bylo všechno zlato spojeno do nitě silné pět mikronů, šlo by s ní svět obtočit dokola 11,2milionkrát.



Odhaduje se, že světové oceány obsahují až 15 000 tun zlata.



Bod varu zlata je 2 856 stupňů, teplota tání zlata je 1064 stupňů Celsia.



Je pravděpodobnější, že najdete pětikarátový diamant než valounek zlata o hmotnosti troyské unce, což je 31,1 gramu. Jednu troyskou unci zlata lze natáhnout na délku přibližně 80,5 km, výsledný drát by měl průměr jen 5 mikronů.



Největší zlatá mince, jaká kdy byla vyrobena, byla představena v australském Perthu v roce 2012. Vážila jednu tunu a měřila 80 centimetrů v průměru. To překonalo předchozí rekord z roku 2007, kdy doposud největší mince měla 53 centimetrů v průměru.



Více než 40 000 horníků se v roce 1849 připojilo v americké Kalifornii ke zlaté horečce. Jen velmi malý počet z nich však zbohatl.



Zdroje: Safina, kitco.com, cnb.cz