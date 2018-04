Chcete zabránit něčemu zlému? Ihned volejte. Minuta je pěkně drahá

Jenže když si paní Anna dočetla zprávu celou, stálo v ní, že minuta volání stojí 70 korun. Zároveň si vzpomněla, že před časem volala pro výklad karet do Ezo.Tv. Tehdy byla docela zklamaná, protože se celkem nic nedozvěděla. Pouze to, že si má dávat pozor na blízkou osobu a že její zdravotní stav je trochu v ohrožení, zkrátka běžné věci, které se v životě stávají. No a než se vzpamatovala, zaplatila za telefon přes tři stovky.

Jenže tentokrát si žádný výklad karet neobjednala, proč by tedy měla volat na předraženou telefonní linku. Ve zprávě bylo uvedeno, že pokud si zákazník další podobné zprávy nepřeje, může je odhlásit na internetových stránkách Ezo.Tv.

Paní Anna nemá počítač, a tak požádala svého bratra, ať problém vyřeší. Přestože postupoval přesně podle pokynů, podivné zprávy chodí dál, mění se jen text: „Hrozí vám něco, nevím sama co, dozvíte se to jen při telefonním kontaktu!“ nebo „Kolem vás se pohybuje člověk, který vám není zrovna nakloněn.“

„Tón, jakým jsou SMS zprávy psány, je vyloženě zastrašující, sestra žije sama, má 68 let a nedávno jí zemřel manžel, tohle je opravdu hyenismus,“ říká Milan a ptá se: „Podle mého názoru se firma pohybuje na hraně zákona, můžete nějak pomoci?“

Ezo.Tv obtěžuje zákazníky

Podle internetové diskuse paní Anna není jediná, kterou zprávy z Ezo.Tv obtěžují:

Marie Kuchejdová píše: „Jsou to podvodníci, jsou tak drzí, že zneužívají vaše číslo, každý den mi chodí SMS, abych zavolala, protože si musíme promluvit, že jim karty něco sdělují.“

„Již několikrát jsem zasílal žádost o smazání mého čísla z databáze. Zasílaní spamu ale stále chodí, tvar SMS je většinou „Musíme si promluvit! V následujících čtyřech dnech se budou dít zajímavé věci! Připravte se na to!“,“ popisuje svou zkušenost uživatel Michal.

„Zavolejte, máte málo času,“ píše Ezo.Tv i uživateli Ladislavovi. „Vymazávám tu verbež, co se chce nabalit prachama – 70 Kč za minutu. U mne nemají šanci. Toto vše je chyba legislativy naší země a pak operátorů, že tyto podvodníky z exotických zemí sem připouštějí,“ říká v diskusi Ladislav.

Souhlas zákazníka je ale možné kdykoli odvolat

„Obchodní sdělení lze šířit elektronickými prostředky jen za podmínky, že s tím dotčená osoba souhlasila. Pokud obchodník získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu v souvislosti s poskytnutím služby, může je pro šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních služeb použít,“ vysvětluje vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený.

Jenže i tento souhlas lze kdykoli odvolat. A jak říká zákon, jednoduchým způsobem a zdarma. Takže pokud obchodní sdělení chodí formou textové zprávy na mobil, měla by existovat možnost zaslat jen textovou zprávu, kterou zákazník další obchodní sdělení odmítne a firma je povinna to respektovat.

„Pokud firma zasílá obchodní sdělení bez souhlasu zákazníka, nebo bez toho, že by zákazníkovi poskytla možnost jasně, zřetelně, jednoduchým způsobem, zdarma nebo na svůj účet odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu při zaslání každé jednotlivé zprávy, porušuje tím zákon a za to jí hrozí pokuta až do výše deseti milionů korun,“ upřesňuje Zelený.

Dozor nad šířením nevyžádaných a obtěžujících obchodních sdělení vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. „V tomto případě by se mohlo jednat o porušení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Zákaznice se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů prostřednictvím formuláře určeného k nahlašování nevyžádaných obchodních sdělení,“ potvrzuje ředitel tiskového odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů David Pavlát.

Ezo.Tv používá agresivní obchodní praktiku

Podle vedoucího právní poradny dTestu Lukáše Zeleného se v tomto případě navíc jedná o agresivní obchodní praktiku. „Firma v zákaznících záměrně vyvolává strach, že se může stát něco zlého, jediným cílem těchto zpráv je ovšem donutit zákazníka, aby na drahou telefonní linku zavolal,“ shrnuje Zelený.

Společnost Ezo.Tv má sídlo na Maltě. Nicméně pokud podniká na území České republiky, je povinna dodržovat české zákony. A podle předpisu Evropské unie existuje v oblasti ochrany spotřebitele přeshraniční spolupráce.

Společnost Ezo.Tv se k našim dotazům do doby uzávěrky nevyjádřila. Každopádně asi nejlepší rada na závěr je dobře si rozmyslet, než na číslo začínající devítkou zavoláte. Cenu hovoru za minutu určuje čtvrtá a pátá číslice v pořadí. Tedy v tomto případě u telefonního čísla 906 70 00 00 je cena hovoru za minutu 70 korun.