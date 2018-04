Sedm praktik, kterými si v práci přilepšuje 40 procent Čechů

Téměř každý druhý zaměstnanec poškodí svého kolegu nebo firmu, jestliže mu z toho plyne osobní prospěch. Toto šokující zjištění přináší analýza psychologického profilu více než 100 tisíc zaměstnanců, kterou zveřejnila společnost Zaměstnanci.com.

Těží se z nápadů a myšlenek druhých

Nejčastěji se ve firmách kradou myšlenky a nápady. "Modelovou situací je, že manažer prezentuje nápady svých kolegů či podřízených jako svoje vlastní," konstatuje Filip Brodan, ředitel společnosti Zaměstnanci.com.

Analýza: Praktiky, kterými si přilepšuje 40 procent českých zaměstnanců: Krádeže nápadů kolegů Zneužívání firemních prostředků Lhostejnost a tolerance nepravostí Intriky a šíření lží Šíření diskrétních informací Zneužívání pravomocí Přijímání úplatků či manipulace výběrových řízení Zdroj: Zaměstnanci.com, analýza dat získaných v letech 2007 až 2011

Dokázat, že jde o krádež cizí myšlenky, je ale často velmi těžké. Příkladem je 35letý manažer jedné velké pražské firmy.

"S kolegou jsme několikrát mezi čtyřma očima rozebírali, co by se dalo ve firmě dělat jinak, aby se ušetřilo. Měl jsem v tom docela jasno a kolega jen přikyvoval. Jak se později ukázalo, vše sepsal a za mými zády donesl návrh šéfovi. Získal za to od vedení firmy pochvalu včetně mimořádné odměny. Když jsem se ohradil, že jde o mé nápady, ostatní kolegové z našeho oddělení se přidali na jeho stranu a potvrdili, že návrh skutečně vypracoval on," popisuje svou zkušenost manažer, který si nepřeje být jmenován.

Jak dodává, vztahy na pracovišti se od té doby značně vyhrotily a neférový manažer si ve firmě výrazně utužil pozici.

Co je firemní, je tak trochu i zaměstnanců

Pro řadu českých zaměstnanců je běžné řídit se i pravidlem: "Co je firemní, je tak trochu i moje." Proč zkrátka telefonovat ze svého mobilu nebo si domů pořizovat kopírku, když může pro soukromé účely posloužit ta v práci. Ztráty, které tím firmám vznikají, přitom mohou vyšplhat do vysokých částek, zvlášť když jde třeba o zneužívání služebního auta.

"Zaměstnavatel by měl podmínky užívání těchto předmětů upravit buď přímo v pracovní smlouvě, ve zvláštní dohodě se zaměstnancem, nebo ve vnitřním předpisu, s nímž zaměstnance prokazatelně seznámí," říká advokát Tomáš Pelikán. Jak dodává, pokud zaměstnanci nastavená pravidla poruší, mohou za takový exces dostat důtku a za opakované používání firemních věcí může hrozit i vyhazov z práce a náhrada škody.

Bez ohledu na možné sankce a nastavená pravidla si ale z firemního přilepšuje podle analýzy 40 procent zaměstnanců. Z psychologické sondy přitom vyplývá, že Češi mají na neetické jednání dvojí metr.

"Pokud pravidla poruší někdo jiný, snadno ho odsoudí, ale když se sami zachovají stejně, tak si pro sebe najdou omluvu a rozumové zdůvodnění," říká Filip Brodan.

"Lidské psychice je vlastní si nečestné jednání nějak racionálně vysvětlit a obhájit. Pokud se zaměstnanec cítí platově podhodnocený a přetížený, přirozeně si to kompenzuje jinak," vysvětluje spoluautorka analýzy Egita Renoviću, personální ředitelka společnosti Balance management.

Neloajální zaměstnanci jsou časovanou bombou

Za problematické chování svých zaměstnanců si ale firmy mohou často samy.

"Společnosti jsou v době krize nuceny snižovat stavy svých zaměstnanců a po těch zbylých pak vyžadují více práce za stejnou, nebo dokonce nižší mzdu, ruší zaměstnanecké benefity, zpřísňují firemní pravidla a nařízení. Pokud vedení tuto situaci zaměstnancům nekompenzuje alespoň zvýšeným zájmem o ně samotné, obvykle na tuto situaci reagují snížením osobní angažovanosti a zvýšenou touhou po osobním profitu," říká Brodan.

Nepoctiví a neloajální zaměstnanci jsou přitom pro firmu časovanou bombou. Aby se zaměstnavateli pomstili, řada z nich začne intrikovat a lhát, pouštět ven diskrétní informace týkající se firmy a jejího know-how nebo zneužívat svoji pracovní pozici k přijímání úplatků či manipulaci výběrových řízení. "Takovým jednáním mohou způsobit zaměstnavateli škodu velkého rozsahu, která může být pro firmu v určitých případech i likvidační," poznamenává advokát Pelikán.

"Skutečnost, že ve firmě převládla atmosféra strachu a intrikářství, si vedení ale často uvědomí až ve chvíli, kdy odcházejí nejlepší pracovníci, kteří jsou na intrikářství velmi citliví," doplňuje personalistka Egita Renoviću.

Neetické chování se stává ve firmách normou

Psychologická sonda naznačila, že v mnohých českých firmách panuje atmosféra, která neetice doslova svědčí.

Co je dobré vědět Dopustí-li se protiprávního jednání více zaměstnanců, podíl náhrady vzniklé škody se určí podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků s tím, že u vedoucího zaměstnance se započítává ve dvojnásobné výši.

Neuhradí-li se takto nastavenými podíly celá škoda, odpovídá za zbývající část právě vedoucí zaměstnanec, případně jeho zástupce. Zdroj: advokátní kancelář Pelikán, Krofta, Kohoutek

"V české mentalitě stále přežívá názor, že kdo na nějaké nefér chování upozorní, je práskač. Kolegové a bohužel často i manažeři proto poklesky ostatních raději přehlížejí, aby je nemuseli řešit a náhodou se nedostali do konfliktu. Pokud jsou vůči neetickému jednání neteční i vedoucí pracovníci, v očích ostatních ho vlastně schvalují, a to se pak stává běžnou normou," konstatuje Filip Brodan.

A jak může zaměstnavatel zakročit vůči těm, kdo intrikují, šíří citlivé informace a dostávají firmu postupně ke dnu? "V takovém případě může dojít ke skončení pracovního poměru okamžitým zrušením, protože takový zaměstnanec porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem," říká advokát Tomáš Pelikán.

Jak dodává, zaměstnavatel může požadovat i veřejnou omluvu a současně také náhradu škody, která mu byla způsobena. "Posoudí-li se jednání zaměstnance jako trestný čin, je na místě podat oznámení příslušnému orgánu Policie České republiky o tom, že jednání zaměstnance naplňuje znaky trestného činu," radí advokát.

