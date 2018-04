Prase se nepodařilo zabít. Škody ze zabíjačky musela řešit pojišťovna

Řezníkovi, kterého si Josef sjednal, se prase napoprvé nepodařilo zabít. Zdivočelé zvíře pak vběhlo na sousedův pozemek. Zde rozbilo plot a zdevastovalo záhonky i keře. Než se prase podařilo chytit, potrhalo Josefovu sousedovi i několik slepic.

Zatímco Josef sháněl zástupce pojišťovny, pustil se soused do sepisování škod. Udělat soupis zničených věcí nebylo snadné, například u slepic bylo potřeba rozlišit, zda šlo o nosnice či nikoli.

Josef měl prase jen k vlastnímu užitku. Kdyby si zabíjačkou chtěl vydělat a jitrnice, či jelítka rozprodat, neměl by soused na pojistné plnění nárok. Josef by mu škodu musel zaplatit z vlastní kapsy.

"Zda jde o hospodářskou činnost či nikoli, neurčuje počet chovaných zvířat. Je jedno jestli má majitel zvířat pět nebo pět set. Nesmí se jednat o hospodářskou činnost ve smyslu živnostenského zákona," vysvětluje Bohumír Vítovec, odborník na pojištění.

Nakonec řádění prasete vyšlo na 50 tisíc korun, které pojišťovna sousedovi uhradila.

Zvíře sice nikomu neublížilo, ale kdyby ano, vyplácelo by se pojistné i zraněnému člověku. Dotyčný by měl nárok na bolestné a na náklady vynaložené za léčbu a rekonvalescenci. Pokud by někomu prase zničilo například fotoaparát nebo roztrhlo bundu, škoda by se ještě navýšila.

Řezník si nesmí nechat zaplatit

U pojištění odpovědnosti si za provedenou práci nesmí v tomto případě řezník nechat zaplatit. Kdyby za provedenou práci dostal nějaké peníze, musel by mít živnostenský list nebo pracovat pro nějakou firmu. V takovém případě by odpovědnost padla na jeho hlavu.

Naturáliím se však meze nekladou. Řezník si tedy za zabijačku může odnést třeba půlku prasete nebo jiné věcné dary. (více o tématu čtěte zde)

Pojištění odpovědnosti je více druhů

Pojištění odpovědnosti za škodu si můžete sjednat k cestovnímu pojištění, k pojištění domácnosti nebo privátní odpovědnost, která se vztahuje na škody na zdraví nebo majetku jiných osob.

Privátní pojištění, které využil i majitel prasete v uvedeném případě, je součástí pojištění domácnosti nebo nemovitosti. Například u ČSOB Pojišťovny při limitu pojistného plnění do půl milionu za pojištění zaplatíte 360 korun ročně a u České podnikatelské pojišťovny 460 korun. Nezáleží však jen na ceně, ale také na tom, co pojištění obsahuje.

U pojištění odpovědnosti za škodu sjednané k pojištění domácnosti záleží na počtu lidí žijících ve společné domácnosti a na výši pojistné částky. Ta se pohybuje od půl milionu do dvaceti milionů.

"Pojištění odpovědnosti lze sjednat jak samostatně, tak spolu s pojištěním domácnosti nebo nemovitosti, nejčastěji si je klienti sjednávají právě k majetkovému pojištění. Samostatné pojištění odpovědnosti si uzavírají například lidé bydlící v podnájmech hlavně kvůli škodě způsobené sousedům," upřesňuje Dagmar Koutská z pojišťovny Allianz.

Nejčastěji se podle Petra Milaty z ČSOB Pojišťovny řeší vytopení sousedů nebo škody způsobené dětmi při hře, jako je rozbité okno, počmáraná zeď, či lavice nebo zranění druhého dítěte.