Čtyři situace, které prodraží a zkomplikují zájezd

Manželé Jankovští si koupili zájezd u cestovní kanceláře. Na dovolenou u moře se moc těšili, jenže bohužel měsíc před odjezdem oba onemocněli. Museli do nemocnice a čekala je operace. Informovali o tom cestovní kancelář a od smlouvy odstoupili. "Cestovka nám ale nedala ani korunu," rozhořčuje se pan Jankovský. "Jak mám postupovat, aby nám peníze vrátili?" ptá se.

Výši stornopoplatků určuje cestovní smlouva

"V případě, že zákazník odstoupí od cestovní smlouvy z jiných důvodů, než že by cestovní kancelář porušila smlouvu nebo zákon, musí zaplatit odstupné, jehož výše byla předem dohodnuta v cestovní smlouvě," vysvětluje advokát Pavel Nastis.

Výše stornopoplatků není žádným právním předpisem stanovena. Zákon pouze nařizuje, že jejich výše musí být předem dohodnuta v cestovní smlouvě. A to v tomto konkrétním případě byla.

V obchodních podmínkách cestovní kanceláře, u které si koupili zájezd manželé Jankovští, je uvedeno, že při odstoupení od smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před odjezdem si cestovní kancelář účtuje stornopoplatky ve výši 100 procent.

Manželé Jankovští od smlouvy odstoupili 28 dnů před odletem. "V jednání cestovní kanceláře tedy rozhodně není nic protiprávního, cestovní kancelář měla na stornopoplatek nárok," shrnuje problém advokát.

Vyplatí se uzavřít pojistku

"Posuzovat výši stornopoplatků nelze paušálně, protože u jednotlivých zájezdů se liší podmínky a tedy i náklady, které ze storna vyplývají pro cestovní kancelář," vysvětluje místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

"Například v uvedeném případě mohla být součástí zájezdu nevratná letenka na jméno a garantovaná ubytovací kapacita," doplňuje. Stejně jako klient očekává, že smlouva bude ze strany cestovní kanceláře naplněna ze 100 procent, musí být i on připraven smlouvu plnit.

"V každém případě cestujícím doporučujeme uzavřít takové cestovní pojištění, které zahrnuje i pojištění stornopoplatků," radí Papež. Cena takového pojištění je minimální oproti tomu, co bude klient povinen uhradit, pokud bude muset zájezd stornovat.

Zvýšit cenu lze jen v souladu se zákonem

Jiný problém řeší paní Pavla. Před půl rokem si koupila letecký zájezd na Rhodos. Lákala jí výhodná cena, v akci "first minute". Jenže teď přišel od cestovní kanceláře nemilý e-mail: "Cena zájezdu se zvýšila, doplaťte na osobu 1 650 korun." Po tomto zvýšení už ale cena vůbec výhodná není. "Musím požadovanou částku opravdu doplatit?" ptá se cestovatelka.

"Cestovní kancelář má právo zvýšit cenu zájezdu za podmínek uvedených v cestovní smlouvě," připomíná Jan Papež z asociace cestovních kanceláří a doplňuje: "Pokud podmínky pro zvýšení ceny ve smlouvě cestovka neuvedla, pak na doplatek nárok nemá. I tady ale musí dodržet příslušná ustanovení občanského zákoníku."

Podle zákona může cestovní kancelář cenu navýšit pouze v případě, kdy dojde ke změně směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 procent, nebo ke zvýšení plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, jako například letištní nebo přístavní poplatky či ceny pohonných hmot. Oznámení o zvýšení ceny musí být klientovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.

Změna termínu? Záleží na cestovní smlouvě

A do třetice. Paní Svatava by ráda na zaplacený zájezd odjela, jenže cestovka změnila termín odjezdu. Má již několik měsíců nahlášenou dovolenou, a tak i jeden den navíc je pro ni problém. Je možné v takovém případě od smlouvy odstoupit?

I zde je klíčová smlouva. Podle vyjádření asociace si cestovní kanceláře zpravidla ve smlouvě jistou změnu termínu odletu vyhrazují. "Ke změnám termínu odletu bohužel dochází, ať už kvůli "přetíženému nebi", stávkám či povětrnostní situaci," potvrzuje Jan Papež.

V takovém případě nejde o změnu oproti cestovní smlouvě a klient s tím mohl a měl předem počítat. Pokud ke zpoždění dojde až na letišti, platí Nařízení EU č. 261/2004, které stanoví, za jakých podmínek a v jaké výši náleží cestujícím kompenzace (čtěte více ZDE).

Ale pozor. Ne vždy musí jít o pozdější odlet. "Někdy se naopak může odlet posunout i na dřívější termín," upozorňuje Papež. "Klient by měl tedy ve vlastním zájmu dát cestovní kanceláři funkční spojení, aby mu změnu mohla oznámit operativně," doporučuje.

Pokud by ale cestovní kancelář změnila termín odletu nad rozsah znění cestovních podmínek, a tím by došlo ke změně smlouvy, pak má klient dvě možnosti – buď změnu akceptuje nebo od smlouvy odstoupí. "V případě odstoupení od smlouvy pak klient samozřejmě neplatí žádný stornopoplatek. Skutečnost, že se změnou nesouhlasí, musí ale oznámit cestovní kanceláři v určené lhůtě, nejpozději do pěti dnů," vysvětluje advokát Pavel Nastis.

Když máte strach vycestovat

Egypt je pro Čechy oblíbenou destinací. Může se stát, že si někdo dříve koupil zájezd k Rudému moři a teď se kvůli nepokojům bojí vycestovat.

Pokud by situace v místě určení byla pro uskutečnění zájezdu nebezpečná, pak zájezd zruší sama cestovní kancelář a nabídne klientům možnost přeložit zájezd na jiný termín či jinou destinaci nebo vrátí peníze v plné výši.

"Seriózní cestovní kanceláře velmi pečlivě monitorují situaci v místech, kam vysílají klienty, a je v jejich zájmu, aby klienti byli v naprostém bezpečí," říká Jan Papež.

I v tomto případě platí, že zákazník může od smlouvy odstoupit pouze v případě, že cestovní kancelář porušila smlouvu nebo zákon. Pokud odstoupí z jakéhokoli jiného důvodu, tedy například i kvůli obavám do konkrétního místa vycestovat, musí cestovní kanceláři zaplatit odstupné ve výši sjednané cestovní smlouvou.