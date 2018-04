Má letadlo zpoždění, ztratily se kufry? Co je třeba znát o odškodnění

Jen pro upřesnění, tato práva platí, odlétáte-li z letiště na území Evropské unie s kterýmkoli dopravcem nebo i z letiště na území mimo Evropskou unii s evropským dopravcem. Nařízení se vztahuje i na takzvané charterové lety.

Nárok na bezplatnou péči, občerstvení, popřípadě ubytování

"V případě významného zpoždění nebo zrušení letu má vždy cestující právo na informace a na bezplatnou péči, tedy na občerstvení a stravu, a pokud je to nutné, pak i na ubytování," uvádí ředitel Evropského spotřebitelského centra (ESC) při České obchodní inspekci Tomáš Večl. Jestliže tuto péči dopravce nebo cestovní kancelář neposkytne, může cestující zpětně požadovat náhradu vynaložených nákladů.

Fakta Práva cestujících v letecké dopravě upravuje Nařízení Evropského parlamentu z roku 2004.

"Pokud je let zrušen nebo zpožděn o více než pět hodin, cestující má také právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení ceny za letenku, dopravce mu už pak ale neposkytuje uvedenou péči ani přesměrování na nejbližší možný let," doplňuje Večl.

Pro nárok na péči ze strany dopravce musí být zpoždění dlouhé:

dvě hodiny nebo více v případě letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů

tři hodiny nebo více v případě všech letů v EU delších než 1 500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů

čtyři hodiny nebo více v případě všech ostatních letů

Z evropského nařízení vyplývá, že by se letecká společnost o cestujícího měla sama aktivně postarat. Nicméně podle zkušeností poradců ESC je praxe spíše taková, že se svých práv musí dožadovat sám cestující.

"Platí, že pokud cestující chce uplatnit svá práva, pak se musí obracet na leteckého dopravce," zdůraznil ředitel ESC. Nezáleží tedy na tom, u koho jste letenku kupovali nebo jestli let zajišťovala cestovní kancelář. Případnou náhradu skutečně vynaložených nákladů musíte uplatnit u letecké společnosti, která let provozovala.

Při zrušení letu je letecký dopravce povinen vyplatit odškodění

Když let zruší, máte dvě možnosti. Buď budete dopraveni do cílové destinace nejbližším možným spojem, nebo můžete odstoupit od smlouvy a žádat vrácení ceny za letenku.

"Pokud je let zrušen nebo zpožděn nad tři hodiny, pak má cestující navíc právo na paušalizovanou náhradu škody, což je částka od 250 až do 600 eur," informuje Večl. Samozřejmě jen v případě, že je vina na straně dopravce a nejedná se o takzvané mimořádné okolnosti, tedy například stávku leteckého personálu nebo zrušení letu kvůli počasí.

Zrušení letu znamená, že se let neuskuteční. Podstatná je lhůta, kdy dopravce zrušení letu oznámí. Pokud ji oznámí čtrnáct dnů před odletem, pak paušalizovanou náhradu škody nevyplácí. "Stále ale má dopravce povinnost cestujícímu dle jeho volby buď zajistit dopravu náhradním letem, nebo vrátit peníze za letenku," dodává ředitel ESC.

Letecké společnosti se dříve snažily vyhnout povinnosti vyplácet náhrady škody, i když byl let v podstatě zrušen, protože zpoždění bylo třeba až dvacet hodin, stále tomu společnosti říkaly zpoždění. "Na základě judikatury Soudního dvora EU to dnes již vyjde nastejno, u letu zpožděného nad tři hodiny dnes musí dopravce vyplácet náhradu stejně jako u letu zrušeného," podotýká Večl.

Za ztrátu zavazedel odpovídá dopravce

Letecký dopravce samozřejmě zodpovídá i za vaše zavazadla, za jejich případné zpoždění, poškození nebo ztrátu. Ve všech těchto případech máte podle Montrealské úmluvy nárok na náhradu vzniklé škody.

"V případě, že cestující dorazí do své destinace a zjistí, že zavazadlo nepřiletělo s ním, v prvé řadě je dobré si již na letišti zažádat o takzvaný PIR, tedy záznam o tom, že cestujícímu zavazadlo nebylo doručeno nebo je vyzvedl poškozené," doporučuje Tomáš Večl.

Náhradu škody při zpoždění zavazadla musíte uplatnit písemně u leteckého dopravce, a to nejpozději do jednadvaceti dnů od doručení zavazadla, v případě poškození nebo ztráty zavazadla pak do sedmi dnů od doručení zavazadla nebo příletu v případě ztráty.

"Pokud letíte na dovolenou a zjistíte, že kvůli zpoždění zavazadla nemáte žádné vybavení, pak můžete v přiměřeném rozsahu tyto věci zakoupit přímo v místě a následně uplatnit jejich úhradu u leteckého dopravce," radí ředitel ESC.

Letecká společnost odpovídá za obsah zavazadla do částky přibližně 33 tisíc korun. Platí ale, že musíte prokázat skutečnou hodnotu věcí, kterou jste v zavazadle měli. A tak pokud například jen horolezecké vybavení, které budete mít v kufru, stojí padesát tisíc, je určitě dobré si zavazadla pojistit u některé z komerčních pojišťoven.

