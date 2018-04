Pravá chvíle pro vstup do akciových fondů

V minulém týdnu se akciovým trhům příliš nedařilo, což platí jak o USA a Evropě, tak i o České republice. Můžeme najít jen málo trhů, které v minulém týdnu skončily v černých číslech. Patří mezi ně Nasdaq s technologickými akciemi, japonský trh a z Evropy např. polský. Podle těchto výsledků se také z větší části odvíjí pořadí akciových fondů v týdenní výkonnosti. Největší radost přinesl podílníkům poměrně překvapivě ISČS Sporotrend (+1,76 %). Překvapivě proto, že domácí akcie nebyly v uplynulém týdnu zrovna nejúspěšnější, alespoň co se týče celkového obrázku z vývoje indexů, PX-50 (-1,02 %), PX-D (-1,46 %). ISČS Sporotrendu mohl pomoci polský trh, který rostl po uvolnění politické situace, ne nepodobné současnému stavu u nás. Vládě premiéra Belky totiž byla konečně vyslovena důvěra, což přispělo k výraznému zklidnění na akciovém a hlavně měnovém trhu.

Druhé místo v pořadí získal ČPI Nové ekonomiky (+1,69 %), což odráží převahu technologických akcií na americkém trhu. Naopak nejvíce v červených číslech zaostal ISČS Eurotrend (-1,05 %). Akciovým fondům se v minulém týdnu přiblížily smíšené fondy IKS Balancovaný (+1,43 %) a ČSOB Středoevropský (+1,38 %), které rovněž nejvíce těžily z růstu v okolních zemích (Polsko, Maďarsko). Impulsem pro domácí akciový trh by mohla být nová emise na pražské burze. Akcie Znetivy (respektive jejich GDR) se již velmi úspěšně zapsaly na Londýnské burze a v pondělí se s nimi začíná obchodovat i na burze pražské. Akcie budou zařazeny mezi elitní tituly ze segmentu SPAD, což by mohlo přinést zvýšený zájem i o další české akcie. To by se posléze mohlo promítnout do dalšího růstu akciových a smíšených fondů investujících ve středoevropském regionu (viz. např. roční výkonnosti ISČS Sporotrendu +45,3 % a IKS Balancovaného +25,4 %).

Zvýšení úrokových sazeb (klíčová dvoutýdenní reposazba byla zvýšena z 2 % na 2,25 %) přineslo pouze mírný šok pro dluhopisový trh, neboť zvýšení úrokových sazeb se očekávalo, nikoli však již v červnu. Největší fondy investující především do domácích dluhopisů proto skončily v červených číslech. Naopak přední příčky žebříčku dluhopisových fondů zůstávají v rukou více rizikových fondů. Nejúspěšnější byl tentokrát ISČS Trendbond (+0,63 %), avšak IKS Plus bondový zatím stále vyhrává v

Vyzkoušejte si v INVESTIČNÍ HŘE své znalosti z akciových trhů. První cena: Škoda Octavia

vstup do hry

ZDE

roční výkonnosti, kde je nyní s +2,61 % na první pozici. V roční výkonnosti je u dluhopisových fondů na druhém místě ČPI Korporátních dluhopisů s +1,58 %.

Fondy peněžního trhu zůstaly věrny svému nízkorizikovému profilu, když pokračovaly v pozvolném růstu, pouze fond Živnobanka Sporokonto skončil jednu desetinu procenta v záporu.

Na prodejích fondů je patrný letní úbytek investorské aktivity. ISČS Sporoinvest po relativně slabších čistých prodejích z minulého týdne si tentokrát připsal pouze o trochu více. Čisté prodeje ve výši 199 mil. Kč přesto zachránily domácí fondy před propadem celkových čistých prodejů do záporných čísel. Kromě největšího fondu peněžního trhu si totiž žádné jiné fondy příliš nových investic nepřipsalo. Nízké prodeje získaly vesměs rizikovější fondy akciové, smíšené a fondy fondů. Suma čistých prodejů za domácí fondy ze statistiky UNIS dosáhla vinou 120 milionového odlivu z dluhopisových fondů pouze 45,4 mil. Kč.

Investice do fondů ING tentokrát skončily celkově 2,7 mil. Kč v záporu, k čemuž největší měrou přispěl odliv 13,8 mil. Kč z ING českého fondu obligací. Fondům ze skupiny KBC investoři svěřili dalších 170 mil. Kč, z čehož 36 mil. Kč náleželo zajištěným fondům a celkem 111 mil. Kč fondům peněžního trhu v české a slovenské koruně.

Mezi zajímavosti z minulého týdne můžeme zařadit zrušení předběžného opatření, kterým soud zakázal odkupování podílových listů tří fondů ze skupiny AKRO. Již minulý týden jsme poukazovali na to, že takový zákaz je v rozporu se zákonem, což ostatně potvrdilo i zrušení zákazu. Více o tomto případu naleznete v komentáři z minulého týdne ZDE.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS SPOROTREND 1,76% ISČS EUROTREND -1,05% ČPI Fond nové ekonomiky 1,69% ČPI F. farmacie a biotech. -0,08% ČPI globál.značek 0,95% IKS Světových indexů 0,11% Dluhopisové ISČS TRENDBOND 0,63% Živnobanka obligační fond -0,18% ISČS ČS korp. dluhopisový 0,33% ČPI F. státních dluhopis -0,13% IKS Plus bondový 0,26% ISČS SPOROBOND -0,04% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND 0,38% IKS Fond fondů -0,11% Peněžního trhu ČSOB výnosový 0,04% Živnobanka Sporokonto -0,01% ISČS SPOROINVEST 0,04% ČPI Peněžní 0,01% IKS Peněžní trh 0,02% Smíšené IKS Balancovaný 1,43% Živnobanka dynamický -0,57% ČSOB středoevroproský 1,38% ISČS SPOROMIX 5 -0,21% ČSOB Křišťálový fond 0,79% ISČS SPOROMIX 3 -0,18% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 199,1 ISČS SPOROBOND -79,9 Živnobanka akciový fond 6,5 IKS Dluhopisový -26,5 ISČS GLOBALTREND 4,3 IKS Peněžní trh -15,2

Zdroj: UNIS ČR