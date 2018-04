Majitel prodává firmu. Co bude s pracovníky?

Manžel pracuje v soukromé firmě a majitel chce ze zdravotních důvodů ukončit podnikání a společnost prodat. Jaké mají zaměstnanci možnosti?

Z vašeho dotazu nevyplývá, v jaké právní formě zaměstnavatel podniká. Jestli je to firma podnikatele jako fyzické osoby, nebo se majitelem rozumí (stoprocentní) podílník v obchodní společnosti, což bych spíše předpokládal.

Má to nějaký vliv na postavení zaměstnanců?

Zaměstnanci by neměli být nijak ohroženi. Platí totiž, že s žádnou z možných forem prodeje firmy, kterou je prodej podniku nebo jeho části, převod obchodního podílu či akcií, není přímo spojeno zhoršení pracovněprávního postavení zaměstnanců. Bude záležet na novém majiteli, zda si ponechá všechny zaměstnance, jestli sníží jejich počet, či změní jejich pracovněprávní a mzdové podmínky.

Můžete to vysvětlit?

S prodejem podniku nebo jeho části - což je z uváděných forem prodeje firmy jediná, kdy se od počátku mění subjekt pracovněprávních vztahů na straně zaměstnavatele - je přímo ze zákona spojen přechod všech zaměstnanců pod nového zaměstnavatele. Tedy subjekt, který si podnik fyzické osoby-podnikatele nebo právnické osoby, eventuálně jeho část, koupil.

V případě převodu obchodního podílu nebo akcií ze stávajícího vlastníka na jiný subjekt ani k žádné změně zaměstnavatele nedochází, jelikož jím zůstává stejná obchodní společnost, pouze se změnil její vlastník, a to bez jakýchkoliv dopadů na zaměstnanecké vztahy.

Pokud tedy chce vlastník prodat firmu některou z výše uváděných forem a nezruší ji, nemůže se to právní jistoty vašeho manžela jako zaměstnance nijak dotknout.

Takže výpověď by dostat neměl? Anebo ano?

Není vyloučeno, že během jednání o prodeji může zájemce požadovat po současném majiteli, aby firmu zeštíhlil a prodal mu ji s menším počtem zaměstnanců. Pak by musel současný vlastník provést organizační změnu a buď se domluvit na rozvázání pracovního poměru s vybranými zaměstnanci dohodou, nebo by jim musel dát výpovědi.

Dostal by manžel v tomto případě odstupné?

Podle zákoníku práce takto propouštěným zaměstnancům vzniká nárok na odstupné, které dosahuje u pracovního poměru kratšího než rok nejméně jednonásobku průměrného výdělku, u zaměstnání trvajícího alespoň jeden rok a méně než roky dva nejméně dvojnásobku průměrného výdělku, u pracovního poměru nad dva roky nejméně trojnásobku průměrného výdělku. To je minimální odstupné. Vyšší může stanovit vnitřní předpis, kolektivní smlouva či dohody se zaměstnanci.