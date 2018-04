Pravidelné investování: objevte taky jeho kouzlo

Jednou z možností je investovat. Nemusí se však čekat na to, až se na účtu nashromáždí třeba dvacet třicet tisíc, je možné investovat pravidelně. Pravidelné investice snižují riziko – na klesajícím trhu nakoupíte hodně a levně.

Omezení rizika nákupu v nevhodnou dobu

Pravidelné investování je elegantním řešením, jak postupně budovat rodinné bohatství a současně omezovat rizika vstupu na finanční trhy. Prostředky rozumně investované na finančním trhu mají lepší potenciál v dlouhém období přinést vyšší zhodnocení, než kdyby byly ponechány na běžném účtu. Počítat se musí s rizikem kolísavosti investice.

Pravidelné investování má své kouzlo hlavně ve snižování rizika špatného načasování vstupu na trh. Rozhodnout se s větším balíkem peněz, že právě dnes je nejlepší doba k nákupu akciového fondu, totiž není jednoduché. Odhodlání nahlodává nejistota, jestli trh náhodou příští týden neprojde korekcí a akcie by se mohly kupovat levněji.

Představme si tedy, že investor se rozhodne počkat. Stane se však pravý opak a kurzy akcií vyrostou. Potom bude nejen nakupovat dráž, ale také „uteče“ zhodnocení, o které přijde čekáním. Rozhodne-li se investor týden počkat, může se vše zopakovat a situace se více zhorší.

Investováním určité částky každý měsíc výše popsané problémy odpadají. Pravidelné investování nutí investora dodržovat disciplínu. Disciplínu nakupovat za každé situace bez ohledu na to, co aktuálně trh dělá. Člověk má totiž podvědomě zafixováno, že nakupovat by měl na rostoucích trzích a prodávat na klesajících. Správný postup je však opačný a pravidelným investováním docílíte toho, že na klesajícím trhu nakoupítet více podílových listů a na rostoucím méně.

Kvalitní fondy a levně!

Řada investičních společností nabízí velmi zajímavý investiční produkt, který je na myšlence pravidelného investování založen. Jde o programy dlouhodobého pravidelného investování, které umožňují peníze například v měsíčních intervalech rozdělit do několika fondů podle zvolené strategie.

Tyto programy nesou většinou dvě nesporné výhody. Úsporu na vstupních poplatcích a to, že investor i s několika stokorunami dosáhne na kvalitní zahraniční fondy, které většinou pro jednorázové investice vyžadují desetitisíce.

Investujte nanečisto

Určitě znáte tu pohádku o jednom dolaru vloženém do banky před desítkami let a pohádkovém výnosu poté, co jeden z příbuzných našel po letech číslo účtu a na něm sumu, kterou si nedokázal představit pohromadě. Podobně to může být i s akciemi, ale jako investiční metodu nedoporučujeme kupovat akcie a posléze na ně zapomenout. Už jen z toho důvodu, že pokud dnes půjdete do banky se svými 500 korunami a budete se ptát, kolik bude na vašem účtu třeba za 10 let, pak ve vteřině zjistíte, jak jste se šeredně zmýlili. Pracovník banky vám totiž velmi rychle odpoví, že poplatky za otevření účtu a jeho obhospodařovaní dávno odčerpaly tu pětisetkorunu, se kterou jste s vidinou pohádkového zisku přišli. Investovat musíte víc.

Pokud peníze nemáte nebo se bojíte opravdového investování, můžete si vše vyzkoušet nanečisto. Pokud chcete vědět, jaké to je mít milion dolarů na účtu a rozhodovat se jako praví burziáni, doporučuji investiční hru společnosti CNBC a jejího pořadu Sqawk Box. Rozhodla se nastartovat letošní investorskou sezonu ve velkém stylu a jako bonus dala do tomboly vůz Maserati GranSport. Proto, abyste s ním odjeli, sice musíte být rezidentem v USA, ale hra i tak stojí za pozornost. Umožní vám totiž, aniž byste měli potřebnou hotovost na účtu, okusit, jak to chodí na Wall Streetu. Jediné, co musíte zvládnout, je v období dvou měsíců vytvořit nejvýnosnější portfolio.

Tato investiční hra je pro vyznavače takzvaného „day tradingu“, kde dlouhodobé rozhodování nemá své místo. Hra začala začátkem dubna a potřebné informace získáte na následující stránce společnosti CNBC www.sbfantasyportfolio.com/index. asp#Home.asp.

VYDĚLEJTE S RIZIKEM

ale za to desítky procent VYDĚLEJTE S RIZIKEM

Láká vás pravidelné investování taky? Nebo dáváte přednost nákupu vybraných akciových titulů? Napište nám.