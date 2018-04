Pravidelné spoření banky odměňují, dosáhnete až na tři procenta

Na spořicích účtech se během roku několikrát změnily úrokové sazby. Pravidelných spoření se utahování opasků nedotklo. U České spořitelny, která nabízí Šikovné spoření, můžete dosáhnout na roční zhodnocení 3,2 procenta, u GE Money Bank na tři procenta ročně.

Pravidelné spoření nabízejí jen dvě banky. Ostatní zatím o podobném produktu neuvažují. Lehce se tomu blíží Raiffeisenbank. "Umíme klientovi udělat modelovou kalkulaci, to znamená, že si řekne, kolik chce mít za určitou dobu naspořeno, a my mu u různých typů produktů spočítáme, kolik musí spořit," upřesňuje mluvčí Tomáš Kofroň.

Pravidelnou částku, kterou chce člověk spořit, mu neurčuje banka, ale on sám podle vlastních možností.

Spořitelna: Nevložíte peníze, nebude úrok

Pravidelná spoření se snaží donutit klienty k měsíčnímu ukládání peněz. Když si dáváte každý měsíc do prasátka tisíc korun a jeden měsíc do kasičky nic nedáte, není to žádná pohroma. Ale pokud zapomenete uložit peníze na Šikovné spoření, přijdete o měsíční úročení vkladu.

"Aby byl majiteli účtu přiznán úrok, musí vkládat měsíční vklad na účet v příslušném kalendářním měsíci pravidelně, vždy nejpozději do konce daného kalendářního měsíce. Pokud částku nepošle, zůstatek na účtu se v daném měsíci neúročí," upřesňuje Klára Pačesová z České spořitelny.

Produkt je pro dlouhodobější spoření a úročení se zvyšuje, čím je vyšší naspořená částka. Šikovné spoření se teď oproti spořicímu účtu vyplatí. Zvlášť když chcete celkem naspořit víc než 250 tisíc korun. Úroky na spořicích účtech se momentálně pohybují maximálně kolem dvou procent.

Výhodou je, že peníze můžete kdykoli bez sankce vybrat, nejsou nijak vázané. Vybrat je však lze jen na pobočce. I pro zjištění zůstatku nebo uložení mimořádného vkladu musíte navštívit banku.

GE Money: jednodušší spoření má své mouchy

U pravidelného spoření od GE Money Bank si musíte zvolit, kolik budete měsíčně na svůj účet ukládat. Částka může být ve výši 300, 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 4 000 nebo 5 000 korun měsíčně. Minimální počáteční vklad určen není, maximální je 40 tisíc korun.

Pokud tuto podmínku neporušíte po dobu jednoho roku, dosáhnete na úročení tři procenta ročně. Jestliže se vám ale spořit z nějakého důvodu v dohodnuté výši nepodaří, roční výnosy budou pouze 0,1 procento. Spořit víc nemá smysl, protože vyšší částka bude úročena také jen 0,1 procenta.

Nevýhodou spoření je, že jednou z podmínek je založení a vedení běžného účtu. Tento zádrhel vás vyjde na 59 korun měsíčně, což je 708 korun, které si musíte z výhodné nabídky odečíst.

Když se však dostanete do nepříjemné finanční situace a budete chtít peníze vybrat, počítejte s poplatkem. Za předčasné ukončení Účtu pravidelného spoření vám banka naúčtuje dvě procenta ze zůstatku na tomto účtu.

Výjimkou je tzv. realizační doba, která činí sedm kalendářních dní v roce a začíná výročním dnem založení tohoto účtu. Banka v tom však vidí výhodu: "V případě Účtu pravidelného spoření je vklad k dispozici v realizační době, klient tedy neutratí naspořené peníze dříve než po roce spoření, což klienti oceňují," doplňuje Markéta Dvořáčková, mluvčí GE Money Bank.

V případě, že chcete použít jeden ze spořicích produktů, určených k pravidelnému ukládání, položte si otázku, kolik chcete měsíčně spořit, případně jakou částku chcete na účet vložit.

Plánujete-li měsíční spoření maximálně do pěti tisíc korun, vyplatí se vám Účet pravidelného spoření od GE Money Bank. Ale pokud v brzké době dosáhnete toho, že vám na pravidelném spoření bude zůstávat půl milionu až 999 999 korun, sáhněte po Šikovném spoření od České spořitelny.