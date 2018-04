Pravidla dovolené

Ano, od 1. října nabývá účinnosti novela zákoníku práce č. 436/2004 Sb., která mimo jiné stanoví nová pravidla pro čerpání dovolené na zotavenou. Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené na zotavenou v délce minimálně čtyř týdnů. Pokud není možné tuto dovolenou vyčerpat z důvodů, které stanoví zákoník práce, převádí se dovolená i nadále do kalendářního roku následujícího.

V následujícím kalendářním roce však musí zaměstnavatel určit její čerpání nejpozději do 31. října, jinak je dnem nástupu na tuto nevyčerpanou dovolenou zaměstnance první pracovní den následující po tomto datu.

Pokud zaměstnavatel neumožní čerpání této dovolené ani do konce roku následujícího, dovolená propadá. Například nevyčerpaná dovolená ze čtyř týdnů dovolené za rok 2003 se převádí do roku 2004, a není-li vyčerpána do 31. 10. 2004, nastupuje čerpání ze zákona od následujícího pracovního dne, přičemž pokud není vyčerpána ani do konce roku 2004, pak propadá. Zaměstnanec však má právo požadovat náhradu škody ve výši průměrného výdělku - musí ji však vymáhat soudně.

Nová práce: nasaďte úsměv. Více ZDE .

Důležité je, aby zaměstnanec vyčerpal v kalendářním roce alespoň čtyři týdny dovolené na zotavenou. Vzhledem k tomu, že bude vždy čerpána přednostně dovolená starší, nebude docházet k výše uvedené situaci. Tato nová pravidla se tak v roce 2004 budou týkat pouze nevyčerpané dovolené za rok 2003. Dovolená přesahující čtyři týdny může být se souhlasem zaměstnance převáděna, a to až do konce dalšího kalendářního roku (např. pátý týden dovolené za rok 2003 může být převeden až do roku 2005).